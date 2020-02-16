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Мир

Россия — враг, но никто в Европе не готов ей противостоять: Макрон необычно резко выступил в Мюнхене

18:13 16 февраля 2020 248
Макрон и Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Эммануэль Макрон, который ранее призывал прекратить игнорировать Россию, спрогнозировал вмешательство Москвы в выборы во Франции. По его словам на Мюнхенской конференции по безопасности, это будет сделано посредством соцсетей.

«Россия действует агрессивно. И я думаю, что в ближайшие месяцы и годы это продолжится», — сказал Макрон.

В то же время он признал, что «политика открытого противостояния» с Москвой в Европе провалилась, из чего сделал неожиданный вывод — единственным вариантом взаимодействия остается диалог с ней.

Напомним, с начала года Макрон стал продвигать идею «перезапуска» отношений Евросоюза с РФ. По его словам, лично он решил изменить отношение к российскому лидеру Владимиру Путину после «зрелых раздумий».

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