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"Боинг" чуть не упал на жилые дома в Подмосковье: СМИ узнали подробности авиационного ЧП

19:24 16 февраля 2020 559
Чуть не врезался в дома: вскрылись причины ЧП с самолетом «Аэрофлота» в Подмосковье
Инф. «ФАКТОВ»

Росавиация признала нарушения летной дисциплины экипажем самолета Boeing 777 «Аэрофлота», выполнявшего рейс из Шанхая в Москву и чуть не разбившегося при посадке в Шереметьево. Об этом свидетельствует официальный документ, опубликованный ресурсом Baza.

Инцидент произошел около 16:00 18 декабря 2019 года.

Тогда сразу несколько жителей подмосковной Лобни увидели, как самолет чуть не врезался в жилые дома по улице Юности, и только в последний момент борт поднял нос и ушел на второй круг.

Проверка установила, что при заходе на посадку у самолета сработала система предупреждения о близости земли, а пилоты по каким-то причинам потеряли контроль над самолётом и смогли поднять его лишь за несколько секунд до катастрофы.

По итогам расследования «Аэрофлот» уволил командира Боинга 777, а второму пилоту объявили выговор. Кроме того, все пилотов Боингов 777 «Аэрофлота» после происшествия в Лобне обязали пройти дополнительную тренировку на тренажере.

Напомним, 24 ноября лайнер «Аэрофлота», летевший из Москвы в Анапу, запросил внеплановую посадку из-за критического состояния второго пилота, который умер на борту. А перед этим лайнер «Аэрофлота», собиравшийся лететь из Москвы в Пекин, совершил в аэропорту «Шереметьево» столкновение с пустым самолетом российской компании Royal Fligh.

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