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Новые тренды в маникюре: оттенки – мятное молоко и белый жемчуг, цветочный дизайн (фото)
Стильный маникюр можно смело приравнивать к модному аксессуару. Каждый ноготок словно бусина в бусах. Неслучайно ведь один из модных дизайнов в нейл-арте — эффект драгоценных камней.
Конечно же, для создания стильного дизайна требуется особое мастерство нейл-стилиста. Только креативный мастер может предложить что-то особенное с учетом новых трендов. Их знание сегодня обязательное условие для стильной женщины.
О модных тенденциях в маникюре «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии Лаура Калиан. Также она посоветовала, как следует ухаживать за руками и ногтями.
— В 2020 году в нейл-арте приветствуется простота и удобство, — говорит Лаура Калиан. — В тренде такие оттенки: мятное молоко, белый жемчуг, темно-синий, желтая кукуруза и розовое прикосновение. В моде 3D-дизайн, мои клиентки обожают его. Также популярны цветочный дизайн и имитация драгоценных камней. Все это создает широкое поле для воплощения самых смелых идеи.
— Синий цвет объявлен трендом 2020 года. С какими тонами лучше всего его сочетать? Какие оттенки синего сейчас в моде?
— Это очень красивый цвет, который ассоциируется с океаном и небом. Он воплощает спокойствие. Этот цвет уместен и для каждого дня, и для особых случаев. Мой любимый оттенок синего — блюмарин. Синий отлично сочетается с желтым, белым, серым, нюдовыми оттенками.
— Какие формы ногтей сейчас актуальны?
— Миндаль, квадрат и овал. Ценится удобство.
— Что является антитрендом? Это всегда знать необходимо. Ведь устаревший дизайн может испортить все впечатление о женщине и свести насмарку все ее старания в выборе наряда и прически.
— Перегруженные декором дизайны. Что касается цветов, не советую неоновые и оттенок марсала. Не актуален эффект атласа.
— Скоро весна. Какие цветы будут особенно популярны в декоре ногтей?
— Тюльпан, магнолия и маргаритка — фавориты сезона. Цветы на ногтях — это очень красиво, свежо и элегантно.
— Что еще будет в моде?
— Думаю, в тренде будут пастельные тона и матовый эффект.
— Как лучше сочетать маникюр с гардеробом?
— Он должен быть с ним в одном стиле. Важна гармония во всем.
— Что для вас значит хороший вкус?
— Это простота и изящество. Примеры — нюд, бэби-бумер и французский маникюр.
— Не за горами время свадеб. Каждая невеста желает быть самой красивой и неповторимой. Платье, туфли, прическа, макияж — все это подбирается очень тщательно. И, конечно, нужно продумать маникюр. Что бы вы порекомендовали для невест?
— Белое покрытие, бэби-бумер с кристаллами и френч — те варианты, которые позволят невесте чувствовать себя на высоте.
— Какой маникюр предпочесть путешественницам?
— Советую короткие ногти черного или красного цвета. Они подойдут ко всем вашим нарядам.
— Бывали ли вы в Киеве?
— Пока еще, к сожалению, нет. Но много слышала об этом прекрасном городе и очень хочу посетить его. Столица Украины славится красотой архитектуры — и прежде всего своими уникальными древними храмами. И, конечно, мне хотелось бы побывать в них. Я видела их на картинке. Они великолепны! Может быть, спланирую свой отпуск так, чтобы обязательно побывать в Киеве.
— Что маникюр может рассказать о женщине?
— Скажу так: многое. Опрятна ли она, эстет ли, хороший ли у нее вкус.
— Какой маникюр предпочитают счастливые женщины?
— Красочный. Заметила, что они любят красный, желтый, розовый и фиолетовый цвета.
— Может ли красивый маникюр изменить судьбу женщины?
— Маникюр может изменить представление о женщине, а это — первый шаг на пути к переменам. Маникюр также может изменить ее образ жизни. Когда женщина ухоженна, следит за собой, всегда на высоте, ее нельзя не восхищаться. Когда вы себя чувствуете хорошо, это уже делает вас счастливее.
— Лаура, как вы пришли в профессию?
— Моему ребенку было пять месяцев, когда я решила, что сидеть в декрете уже скучно. До его рождения я была парикмахером. Но захотела поменять работу. Нейл-арт меня привлекал, поэтому я решила обучиться его тонкостям. Прошла не одни курсы, и все больше и больше мне нравилось искусство ногтевого дизайна. И сейчас я обожаю свою работу.
— Сегодня профессия нейл-стилиста становится все популярнее. Многие девушки мечтают о ней. Какой бы совет вы им дали?
— Вы можете быть мастером маникюра, только если ежедневно повышаете свой профессионализм. Нейл-арт постоянно развивается. И мастер не может стоять на месте. Он должен осваивать новые техники, быть в курсе новых трендов и уметь воплощать их. Надо любить эту профессию. Это должна быть ваша страсть! Профессия нейл-стилиста подходит творческим натурам. И, конечно, не забывайте: вам понадобятся терпение и усидчивость.
— Какой лучший комплимент вы слышали от клиенток?
— Они часто говорят, что я делаю ногти совершенными. И мне это очень приятно. Я стараюсь доводить красоту ногтя до идеала. Кроме того, уверена, что только здоровые ногти могут быть красивыми. Поэтому советую женщинам заботиться о руках. Надевайте перчатки, когда делаете дома уборку и используете агрессивные чистящие средства. Посещайте нейл-салон не реже, чем раз в три недели. Используйте крем для рук каждый день. Не забывайте о масле для кутикулы. Все средства должны быть высокого качества. Они дадут нужный вам эффект, если будете пользоваться ими регулярно.
— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?
— Заботьтесь о красоте и здоровье! Это очень важно. Цените и любите себя и близких людей.
Ранее о модных тенденциях 2020 года в маникюре «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Израиля Натали Федорчук.
Фото из альбома Лауры Калиан
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— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!