Умер легендарный вратарь «МЮ»: он спасал выживших в мюнхенской авиакатастрофе (фото, видео)

Спорт

В возрасте 87 лет ушел из жизни легендарный голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Северной Ирландии Гарри Грегг, сообщает BBC.

В составе «МЮ» вратарь в период с 1957 по 1966 год провел 247 матчей. На ЧМ-1958 в Швеции Грегг помог команде Северной Ирландии сенсационно пробиться в четвертьфинал и был признан лучшим голкипером турнира (с большим отрывом от ставшего вторым советского стража ворот Льва Яшина).

При этом Гарри Грегг больше всего известен как один из выживших в мюнхенской авиакатастрофе, когда 6 февраля 1958 года самолет с игроками и тренерами «МЮ» на борту, а также другими пассажирами разбился после третьей попытки взлета в аэропорту Мюнхена. Из находившихся на борту воздушного судна 44 человек погибли 23 (из них — восемь футболистов «МЮ»), еще 19 получили ранения.

Герой Мюнхена, как позже назвали футболиста, не только уцелел в авиакатастрофе, но и вытащил нескольких одноклубников из горящих обломков самолета, включая Бобби Чарльтона, Джеки Бланчфлауэра и Денниса Вайоллета. Он также помог выбраться Вере Лукич, беременной жене югославского дипломата, и ее дочери Весне, а также вытащил из-под обломков получившего тяжелые травмы главного тренера «Юнайтед» Матта Басби.

Гарри Грегг выжил в страшной мюнхенской авиакатастрофе самолета с «Манчестер Юнайтед» на борту

Спустя две недели после трагедии Грегг защищал ворота «Манчестер Юнайтед» в матче Кубка Англии против «Шеффилд Уэнсдей» и отстоял «на ноль».

Кстати, в 2008 году, в 50-летнюю годовщину трагедии в Мюнхене Грегг принял участие в съемках документального фильма One Life: Munich Air Disaster, в котором он вернулся на место авиакатастрофы впервые за 50 лет, а также встретил сына Веры Лукич, которым она была беременна во время крушения самолета.

С легендарным Алексом Фергюсоном

Гарри Грегг прожил 87 лет

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Фото Getty Images

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