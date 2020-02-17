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Стиль жизни

Очень вкусные теплые салаты: быстрые рецепты для ужина (фото)

11:19 18 февраля 2020 95
Теплый салат
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

Теплые салаты уместны в любое время года, но особенно популярны зимой. Сегодня их можно заказать практически в любом ресторане. И проще простого — приготовить дома. Конечно, нужно знать немало тонкостей. Какие продукты лучше сочетать? В какой последовательности? Какие заправки подойдут?

Легкими рецептами теплых салатов с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Канады Ольга Саидова.

— Теплые салаты могут полностью заменить вам обед и ужин, ведь, по сути, они так же состоят из мяса, овощей, риса, макаронных изделий, — говорит Ольга Саидова. — Такие салаты сытные и вкусные.

— Поделитесь рецептами?

— С удовольствием?

Салат с куриным филе и зеленым горошком

Ингредиенты:

  • цветные макароны — 200 г;
  • овощная смесь (молодая фасоль, морковка, зерна кукурузы, зеленый горошек) и шампиньоны — 420 г;
  • филе курицы или индейки — 200 г;
  • орегано — 0, 5 ч. л.;
  • соль, черный молотый перец по вкусу;
  • сок половинки лимона;
  • оливковое масло;
  • чеснок — 2−3 зубчика.

Приготовление:

Замариновать филе. Для маринада взять йогурт, порезанный крупными кольцами лук (чем лука больше, тем быстрее замаринуется мясо), смесь приправ для гриля. Мясо порезать небольшими кусочками и поместить в маринад на пару часов.

Маринованное филе подрумянить на сковороде на оливковом масле. Мясо готовится быстро и получается очень нежным. Порезать на небольшие кубики.

В подсоленной воде отварить макароны. Откинув на дуршлаг, слить с них воду и оставить остывать. Водой не промывать!

На разогретой сковородке пассеровать в оливковым масле мелко порезанный чеснок, добавить овощную смесь, посолить, поперчить. Снять с огня и дать остыть.

Для заправки:

Оливковое масло 2−3 ст. л. смешать с лимонным соком и пропущенным через пресс чесноком. Приправить орегано, посолить, поперчить и перемешать.

Готовые макароны соединить с мясом и овощами, полить заправкой. И приятного аппетита!

Салат с куриным филе и зеленым горошком нежный и вкусный

— Еще один рецепт теплого салата — с сыром, — говорит Ольга Саидова.

Теплый салат с сыром

Ингредиенты:

  • цветные макароны -200 г;
  • овощная смесь с шампиньонами — 420 г;
  • сыр твердый и моцарелла — по вкусу;
  • соль, черный молотый перец по вкусу;
  • оливковое масло;
  • чеснок — 2−3 зубчика.

Приготовление:

Отварить макароны. На разогретой сковородке с оливковым маслом пассеровать мелко порезанный чеснок, добавить овощную смесь и грибы. Посолить, поперчить, отставить с огня, дать остыть.

Для заправки:

сок лимона или лайма — 1 ст. л.;
масло оливковое — 2 ст. л.;
веточка тимьяна;
мед жидкий-1 ст. л.;
соль и перец по вкусу.

Оливковое масло смешать с выжатым лимонным соком, медом, добавить соль и черный молотый перец, перемешать. Листики с одной веточки тимьяна измельчить и добавить в соус.

Готовые макароны соединить с сыром и овощами, полить заправкой.

Теплый салат с сыром – настоящее наслаждение

— А какой ваш любимый салат?

— Один из них — салат с макаронами и фетой. Он сытный и необычайно вкусный.

Салат с черри, огурцом и фетой

Ингредиенты:

  • макароны -150 г;
  • фета (или брынза) — 100−150 г;
  • черри — 250 г;
  • огурец — 1 шт.;
  • красный лук средний-1 шт.;
  • оливки — 2−3 ст. л.

Для заправки:

  • фруктовый уксус — 0,5 ст. л.;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • сок лимона — 1 ст. л.;
  • веточка тимьяна — 2 шт.;
  • петрушка;
  • соль и перец по вкусу;
  • 2−3-зубчика чеснока.

Приготовление:

Макароны отварить до готовности. Лук и огурец порезать тонкими полукольцами. Фету — на маленькие кусочки. Смешать макароны со всеми ингредиентами.

Для заправки фруктовый уксус смешать с оливковым маслом и соком лимона. Добавить пропущенный через давилку чеснок и заправить салат. Добавить в салат тимьян и петрушку, посолить, поперчить. Приятного аппетита!

Салат с черри, огурцом и фетой сытный

— Бывают ли десертные теплые салаты?

— Конечно! Поделюсь одним из рецептов. Этот салат обожают в моей семье. Его вкус можно назвать пикантным.

Десертный салат с яблоками и изюмом

Ингредиенты:

  • рис отваренный — 6 ст. л.;
  • фета — 100 г;
  • шпинат — 10−15 листиков;
  • яблоко — 1шт.;
  • орехи грецкие — 2−3 ст. л.;
  • изюм — 2 ст. л.

Для заправки:

  • растительное масло — 4 ст. л.;
  • яблочный уксус — 1 ст. л.;
  • мед — 1 ч. л.;
  • корица — 0,5 ч. л.

Приготовление:

Изюм залить кипятком, через минут пять слить воду. Яблоко отчистить и порезать на небольшие кубики, шпинат порвать на мелкие кусочки. Фету порезать. Орехи измельчить. Смешать все ингредиенты для салата. Все для заправки хорошо перемешать в чашечке и вылить в салат. Дать немножко настояться.

Теплый десертный салат придется по вкусу и взрослым, и детям

— Вы много экспериментируете со вкусами. Какой самый необычный салат порекомендуете гурманам?

— Капустный с имбирем. Этот простой и витаминный салатик понравится тем, кто любит открывать для себя что-то новое.

Капустный салат с имбирем

Ингредиенты:

  • листья зеленого салата — 3−4 шт.;
  • белокочанная капуста — 100 г;
  • краснокочанная капуста — 100 г;
  • морковь -1 шт.;
  • имбирь свежий — 10 г;
  • петрушка — 3−4 веточки;
  • семена кунжута — 10 г;
  • красный сладкий перец свежий — 1−2 шт;
  • виноград;
  • орехи-100 г;
  • сыр твердый -120 г;
  • чеснок 2−3 зубчика.

Для заправки:

  • мед — 1 ст. л.;
  • рисовый уксус — 1 ст. л.;
  • соевый соус — 1 с. л.;
  • кунжутовое масло — 2 ст. л.;
  • морская соль;
  • сок лимонный — 1 ст. л.;
  • соль и белый перец по вкусу.

Нашинковать краснокочанную и белокочанную капусту, посолить и помять руками. Листья зеленого салата крупно порезать. Морковь натереть соломкой, а имбирь измельчить на мелкой терке. Виноградины порезать на половинки, сыр -- на кубики, орехи — мелко порубить. Чеснок пропустить через давилку. Петрушку мелко порезать. Красный сладкий перец порезать соломкой. Все ингредиенты смешать и заправить. Для заправки соединить масло, мед, уксус, сок лимонный, соевый соус. Посолить и поперчить. Перемешать до однородности. И приятного аппетита!

Капустный салат с имбирем содержит много витаминов

Ранее Ольга Саидова поделилась с «ФАКТАМИ» другими рецептами вкусных салатов зимнего сезона.

Читайте также: Худеем вкусно: легкие рецепты салатов и десертов (фото)

Фото из альбома Ольги Саидовой

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