Стиль жизни

Очень вкусные теплые салаты: быстрые рецепты для ужина (фото)

Теплые салаты уместны в любое время года, но особенно популярны зимой. Сегодня их можно заказать практически в любом ресторане. И проще простого — приготовить дома. Конечно, нужно знать немало тонкостей. Какие продукты лучше сочетать? В какой последовательности? Какие заправки подойдут? Легкими рецептами теплых салатов с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Канады Ольга Саидова.

— Теплые салаты могут полностью заменить вам обед и ужин, ведь, по сути, они так же состоят из мяса, овощей, риса, макаронных изделий, — говорит Ольга Саидова. — Такие салаты сытные и вкусные.

— Поделитесь рецептами?

— С удовольствием?

Салат с куриным филе и зеленым горошком Ингредиенты: цветные макароны — 200 г;

овощная смесь (молодая фасоль, морковка, зерна кукурузы, зеленый горошек) и шампиньоны — 420 г;

филе курицы или индейки — 200 г;

орегано — 0, 5 ч. л.;

соль, черный молотый перец по вкусу;

сок половинки лимона;

оливковое масло;

чеснок — 2−3 зубчика. Приготовление: Замариновать филе. Для маринада взять йогурт, порезанный крупными кольцами лук (чем лука больше, тем быстрее замаринуется мясо), смесь приправ для гриля. Мясо порезать небольшими кусочками и поместить в маринад на пару часов. Маринованное филе подрумянить на сковороде на оливковом масле. Мясо готовится быстро и получается очень нежным. Порезать на небольшие кубики. В подсоленной воде отварить макароны. Откинув на дуршлаг, слить с них воду и оставить остывать. Водой не промывать! На разогретой сковородке пассеровать в оливковым масле мелко порезанный чеснок, добавить овощную смесь, посолить, поперчить. Снять с огня и дать остыть. Для заправки: Оливковое масло 2−3 ст. л. смешать с лимонным соком и пропущенным через пресс чесноком. Приправить орегано, посолить, поперчить и перемешать. Готовые макароны соединить с мясом и овощами, полить заправкой. И приятного аппетита!

Салат с куриным филе и зеленым горошком нежный и вкусный

— Еще один рецепт теплого салата — с сыром, — говорит Ольга Саидова.

Теплый салат с сыром Ингредиенты: цветные макароны -200 г;

овощная смесь с шампиньонами — 420 г;

сыр твердый и моцарелла — по вкусу;

соль, черный молотый перец по вкусу;

оливковое масло;

чеснок — 2−3 зубчика. Приготовление: Отварить макароны. На разогретой сковородке с оливковым маслом пассеровать мелко порезанный чеснок, добавить овощную смесь и грибы. Посолить, поперчить, отставить с огня, дать остыть. Для заправки: сок лимона или лайма — 1 ст. л.;

масло оливковое — 2 ст. л.;

веточка тимьяна;

мед жидкий-1 ст. л.;

соль и перец по вкусу. Оливковое масло смешать с выжатым лимонным соком, медом, добавить соль и черный молотый перец, перемешать. Листики с одной веточки тимьяна измельчить и добавить в соус. Готовые макароны соединить с сыром и овощами, полить заправкой.

Теплый салат с сыром – настоящее наслаждение

— А какой ваш любимый салат?

— Один из них — салат с макаронами и фетой. Он сытный и необычайно вкусный.

Салат с черри, огурцом и фетой Ингредиенты: макароны -150 г;

фета (или брынза) — 100−150 г;

черри — 250 г;

огурец — 1 шт.;

красный лук средний-1 шт.;

оливки — 2−3 ст. л. Для заправки: фруктовый уксус — 0,5 ст. л.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

сок лимона — 1 ст. л.;

веточка тимьяна — 2 шт.;

петрушка;

соль и перец по вкусу;

2−3-зубчика чеснока. Приготовление: Макароны отварить до готовности. Лук и огурец порезать тонкими полукольцами. Фету — на маленькие кусочки. Смешать макароны со всеми ингредиентами. Для заправки фруктовый уксус смешать с оливковым маслом и соком лимона. Добавить пропущенный через давилку чеснок и заправить салат. Добавить в салат тимьян и петрушку, посолить, поперчить. Приятного аппетита!

Салат с черри, огурцом и фетой сытный

— Бывают ли десертные теплые салаты?

— Конечно! Поделюсь одним из рецептов. Этот салат обожают в моей семье. Его вкус можно назвать пикантным.

Десертный салат с яблоками и изюмом Ингредиенты: рис отваренный — 6 ст. л.;

фета — 100 г;

шпинат — 10−15 листиков;

яблоко — 1шт.;

орехи грецкие — 2−3 ст. л.;

изюм — 2 ст. л. Для заправки: растительное масло — 4 ст. л.;

яблочный уксус — 1 ст. л.;

мед — 1 ч. л.;

корица — 0,5 ч. л. Приготовление: Изюм залить кипятком, через минут пять слить воду. Яблоко отчистить и порезать на небольшие кубики, шпинат порвать на мелкие кусочки. Фету порезать. Орехи измельчить. Смешать все ингредиенты для салата. Все для заправки хорошо перемешать в чашечке и вылить в салат. Дать немножко настояться.

Теплый десертный салат придется по вкусу и взрослым, и детям

— Вы много экспериментируете со вкусами. Какой самый необычный салат порекомендуете гурманам?

— Капустный с имбирем. Этот простой и витаминный салатик понравится тем, кто любит открывать для себя что-то новое.

Капустный салат с имбирем Ингредиенты: листья зеленого салата — 3−4 шт.;

белокочанная капуста — 100 г;

краснокочанная капуста — 100 г;

морковь -1 шт.;

имбирь свежий — 10 г;

петрушка — 3−4 веточки;

семена кунжута — 10 г;

красный сладкий перец свежий — 1−2 шт;

виноград;

орехи-100 г;

сыр твердый -120 г;

чеснок 2−3 зубчика. Для заправки: мед — 1 ст. л.;

рисовый уксус — 1 ст. л.;

соевый соус — 1 с. л.;

кунжутовое масло — 2 ст. л.;

морская соль;

сок лимонный — 1 ст. л.;

соль и белый перец по вкусу. Нашинковать краснокочанную и белокочанную капусту, посолить и помять руками. Листья зеленого салата крупно порезать. Морковь натереть соломкой, а имбирь измельчить на мелкой терке. Виноградины порезать на половинки, сыр -- на кубики, орехи — мелко порубить. Чеснок пропустить через давилку. Петрушку мелко порезать. Красный сладкий перец порезать соломкой. Все ингредиенты смешать и заправить. Для заправки соединить масло, мед, уксус, сок лимонный, соевый соус. Посолить и поперчить. Перемешать до однородности. И приятного аппетита!

Капустный салат с имбирем содержит много витаминов

Ранее Ольга Саидова поделилась с «ФАКТАМИ» другими рецептами вкусных салатов зимнего сезона.

Фото из альбома Ольги Саидовой

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter