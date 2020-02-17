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Очень вкусные теплые салаты: быстрые рецепты для ужина (фото)
Теплые салаты уместны в любое время года, но особенно популярны зимой. Сегодня их можно заказать практически в любом ресторане. И проще простого — приготовить дома. Конечно, нужно знать немало тонкостей. Какие продукты лучше сочетать? В какой последовательности? Какие заправки подойдут?
Легкими рецептами теплых салатов с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Канады Ольга Саидова.
— Теплые салаты могут полностью заменить вам обед и ужин, ведь, по сути, они так же состоят из мяса, овощей, риса, макаронных изделий, — говорит Ольга Саидова. — Такие салаты сытные и вкусные.
— Поделитесь рецептами?
— С удовольствием?
Салат с куриным филе и зеленым горошком
Ингредиенты:
- цветные макароны — 200 г;
- овощная смесь (молодая фасоль, морковка, зерна кукурузы, зеленый горошек) и шампиньоны — 420 г;
- филе курицы или индейки — 200 г;
- орегано — 0, 5 ч. л.;
- соль, черный молотый перец по вкусу;
- сок половинки лимона;
- оливковое масло;
- чеснок — 2−3 зубчика.
Приготовление:
Замариновать филе. Для маринада взять йогурт, порезанный крупными кольцами лук (чем лука больше, тем быстрее замаринуется мясо), смесь приправ для гриля. Мясо порезать небольшими кусочками и поместить в маринад на пару часов.
Маринованное филе подрумянить на сковороде на оливковом масле. Мясо готовится быстро и получается очень нежным. Порезать на небольшие кубики.
В подсоленной воде отварить макароны. Откинув на дуршлаг, слить с них воду и оставить остывать. Водой не промывать!
На разогретой сковородке пассеровать в оливковым масле мелко порезанный чеснок, добавить овощную смесь, посолить, поперчить. Снять с огня и дать остыть.
Для заправки:
Оливковое масло 2−3 ст. л. смешать с лимонным соком и пропущенным через пресс чесноком. Приправить орегано, посолить, поперчить и перемешать.
Готовые макароны соединить с мясом и овощами, полить заправкой. И приятного аппетита!
— Еще один рецепт теплого салата — с сыром, — говорит Ольга Саидова.
Теплый салат с сыром
Ингредиенты:
- цветные макароны -200 г;
- овощная смесь с шампиньонами — 420 г;
- сыр твердый и моцарелла — по вкусу;
- соль, черный молотый перец по вкусу;
- оливковое масло;
- чеснок — 2−3 зубчика.
Приготовление:
Отварить макароны. На разогретой сковородке с оливковым маслом пассеровать мелко порезанный чеснок, добавить овощную смесь и грибы. Посолить, поперчить, отставить с огня, дать остыть.
Для заправки:
сок лимона или лайма — 1 ст. л.;
масло оливковое — 2 ст. л.;
веточка тимьяна;
мед жидкий-1 ст. л.;
соль и перец по вкусу.
Оливковое масло смешать с выжатым лимонным соком, медом, добавить соль и черный молотый перец, перемешать. Листики с одной веточки тимьяна измельчить и добавить в соус.
Готовые макароны соединить с сыром и овощами, полить заправкой.
— А какой ваш любимый салат?
— Один из них — салат с макаронами и фетой. Он сытный и необычайно вкусный.
Салат с черри, огурцом и фетой
Ингредиенты:
- макароны -150 г;
- фета (или брынза) — 100−150 г;
- черри — 250 г;
- огурец — 1 шт.;
- красный лук средний-1 шт.;
- оливки — 2−3 ст. л.
Для заправки:
- фруктовый уксус — 0,5 ст. л.;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- сок лимона — 1 ст. л.;
- веточка тимьяна — 2 шт.;
- петрушка;
- соль и перец по вкусу;
- 2−3-зубчика чеснока.
Приготовление:
Макароны отварить до готовности. Лук и огурец порезать тонкими полукольцами. Фету — на маленькие кусочки. Смешать макароны со всеми ингредиентами.
Для заправки фруктовый уксус смешать с оливковым маслом и соком лимона. Добавить пропущенный через давилку чеснок и заправить салат. Добавить в салат тимьян и петрушку, посолить, поперчить. Приятного аппетита!
— Бывают ли десертные теплые салаты?
— Конечно! Поделюсь одним из рецептов. Этот салат обожают в моей семье. Его вкус можно назвать пикантным.
Десертный салат с яблоками и изюмом
Ингредиенты:
- рис отваренный — 6 ст. л.;
- фета — 100 г;
- шпинат — 10−15 листиков;
- яблоко — 1шт.;
- орехи грецкие — 2−3 ст. л.;
- изюм — 2 ст. л.
Для заправки:
- растительное масло — 4 ст. л.;
- яблочный уксус — 1 ст. л.;
- мед — 1 ч. л.;
- корица — 0,5 ч. л.
Приготовление:
Изюм залить кипятком, через минут пять слить воду. Яблоко отчистить и порезать на небольшие кубики, шпинат порвать на мелкие кусочки. Фету порезать. Орехи измельчить. Смешать все ингредиенты для салата. Все для заправки хорошо перемешать в чашечке и вылить в салат. Дать немножко настояться.
— Вы много экспериментируете со вкусами. Какой самый необычный салат порекомендуете гурманам?
— Капустный с имбирем. Этот простой и витаминный салатик понравится тем, кто любит открывать для себя что-то новое.
Капустный салат с имбирем
Ингредиенты:
- листья зеленого салата — 3−4 шт.;
- белокочанная капуста — 100 г;
- краснокочанная капуста — 100 г;
- морковь -1 шт.;
- имбирь свежий — 10 г;
- петрушка — 3−4 веточки;
- семена кунжута — 10 г;
- красный сладкий перец свежий — 1−2 шт;
- виноград;
- орехи-100 г;
- сыр твердый -120 г;
- чеснок 2−3 зубчика.
Для заправки:
- мед — 1 ст. л.;
- рисовый уксус — 1 ст. л.;
- соевый соус — 1 с. л.;
- кунжутовое масло — 2 ст. л.;
- морская соль;
- сок лимонный — 1 ст. л.;
- соль и белый перец по вкусу.
Нашинковать краснокочанную и белокочанную капусту, посолить и помять руками. Листья зеленого салата крупно порезать. Морковь натереть соломкой, а имбирь измельчить на мелкой терке. Виноградины порезать на половинки, сыр -- на кубики, орехи — мелко порубить. Чеснок пропустить через давилку. Петрушку мелко порезать. Красный сладкий перец порезать соломкой. Все ингредиенты смешать и заправить. Для заправки соединить масло, мед, уксус, сок лимонный, соевый соус. Посолить и поперчить. Перемешать до однородности. И приятного аппетита!
Ранее Ольга Саидова поделилась с «ФАКТАМИ» другими рецептами вкусных салатов зимнего сезона.
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Фото из альбома Ольги Саидовой
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