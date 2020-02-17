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Масштабный пожар уничтожил склады с сигаретами и спиртом в Одессе (фото)
«Светлой» выдалась ночь с 16 на 17 февраля для жителей домов по Балтской дороге в Одессе. Здесь пылали складские помещения, зарево стояло над всей округой. (На днях на известном курорте Затока под Одессой сгорела база отдыха.)
Как сообщили в региональном главке ГСЧС, сообщение о возгорании складского помещения по улице Балтская дорога, 15, поступило в службу спасения «101» в понедельник, 17 февраля. По прибытии на место вызова спасатели установили, что горит одноэтажный склад с канцтоварами, сигаретами, пластмассой и бочками со спиртом.
Потушить пламя было сложно из-за того, что в здании находились легковоспламеняющиеся и горючие вещества и материалы. Пожар на площади 250 квадратных метров удалось локализовать в 02:12 и ликвидировать в 03:11.
Для борьбы с бушевавшим пламенем привлекались 12 единиц пожарной техники и 45 человек личного состава. В результате пожара погибших и пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в прошлый понедельник, 10 февраля, в Одессе на штрафплащадке загорелись автомобили: огнем было уничтожено 20 машин.
А в Киеве в начале февраля произошел пожар на территории депо в Дарницком районе. В недействующем ангаре сгорели шпалы.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.