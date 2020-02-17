Мир

В Сирии и на Донбассе — не террористы: журналистка указала на поразительную позицию властей РФ

Россия демонстрирует удивительное двуличие, называя своих военных в Сирии и на Донбассе добровольцами и почти героями, и при этом преследуя любителей невинной игры в страйбол, которых ФСБ обвинила в создании террористической организации «Сеть». Об этом в интервью Эхо Москвы заявила известный российский журналист и публицист Юлия Латынина, комментируя нашумевшее в России «дело Сети».

Она напомнила, как в 2017 году боевики ЧВК «Вагнера» в Сирии пытали и расчленили пленного дезертира-сирийца, позируя на этом видео. В ноябре 2019 года появилось еще три видео- продолжение расправы.

Журналисты «Новой газеты» установили личности убийц — все они оказались российскими наемниками-спецназовцами из Пскова, Ростова и других городов.

«И получается, согласно логике нашего Следственного комитета, который отказывает в возбуждении дела или в упор не видит ничего, это никакие не боевики, когда люди на видео расчленяют человека и сжигают его. А вот турпоходы в лес и страйкбол — это террористическая организация и «незаконное овладение навыками выживания в лесу и оказания первой медицинской помощи», — заявила Латынина.

Справочно: фигурантами «Дела Сети» стали 10 молодых людей в Пензе и Петербурге, которым выдвинули обвинение в причастности к террористическому сообществу под названием «Сеть», ячейки которой якобы есть в Москве, Петербурге, Пензе и Белоруссии. Участники «Сети» якобы готовили теракты, чтобы поднять вооруженный мятеж. Всех подозреваемых подвергали пыткам и они дали признательные показания.

10 февраля 2020 года были вынесены приговоры — «организатора» приговорили к 18-летнему сроку заключения в колонии, а членов «Сети» — к 6−14 годам.

Напомним, «ФАКТЫ» публиковали признания российского военного о том, как он стал пушечным мясом в Сирии.

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