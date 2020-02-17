- 13:54 Вокруг финалиста нацотбора на «Евровидение» разгорелся громкий скандал: подробности
- 13:47 Изнасиловал двух школьников: в Запорожье задержали коварного педофила
- 13:47 Уайлдер – Фьюри: прогнозы букмекеров на чемпионский бой-реванш
- 13:43 Это манипуляция: руководитель Черноморской таможни опровергает обвинения в коррупции
- 13:42 В Ковеле двое ромов избили и изнасиловали женщину
- 13:35 В Крыму ФСБ задержала крымского татарина за участие в несуществующем добробате
- 13:33 Внучка Софии Ротару сверкнула грудью в смелом наряде
- 13:31 Главарь "ДНР" требует особый статус: у Пушилина истерика из-за речи Зеленского
- 13:25 Умер выдающийся грузинский режиссер и актер Георгий Шенгелая
- 13:21 Рост курса доллара остановился: чего ждать в ближайшее время
- 13:20 Кому повезет во вторник: гороскоп на 18 февраля для всех знаков зодиака
- 13:06 Собака принесла в дом из леса новорожденного медвежонка весом 540 граммов
В Сирии и на Донбассе — не террористы: журналистка указала на поразительную позицию властей РФ
Россия демонстрирует удивительное двуличие, называя своих военных в Сирии и на Донбассе добровольцами и почти героями, и при этом преследуя любителей невинной игры в страйбол, которых ФСБ обвинила в создании террористической организации «Сеть». Об этом в интервью Эхо Москвы заявила известный российский журналист и публицист Юлия Латынина, комментируя нашумевшее в России «дело Сети».
Она напомнила, как в 2017 году боевики ЧВК «Вагнера» в Сирии пытали и расчленили пленного дезертира-сирийца, позируя на этом видео. В ноябре 2019 года появилось еще три видео- продолжение расправы.
Журналисты «Новой газеты» установили личности убийц — все они оказались российскими наемниками-спецназовцами из Пскова, Ростова и других городов.
«И получается, согласно логике нашего Следственного комитета, который отказывает в возбуждении дела или в упор не видит ничего, это никакие не боевики, когда люди на видео расчленяют человека и сжигают его. А вот турпоходы в лес и страйкбол — это террористическая организация и «незаконное овладение навыками выживания в лесу и оказания первой медицинской помощи», — заявила Латынина.
Справочно: фигурантами «Дела Сети» стали 10 молодых людей в Пензе и Петербурге, которым выдвинули обвинение в причастности к террористическому сообществу под названием «Сеть», ячейки которой якобы есть в Москве, Петербурге, Пензе и Белоруссии. Участники «Сети» якобы готовили теракты, чтобы поднять вооруженный мятеж. Всех подозреваемых подвергали пыткам и они дали признательные показания.
10 февраля 2020 года были вынесены приговоры — «организатора» приговорили к 18-летнему сроку заключения в колонии, а членов «Сети» — к 6−14 годам.
Напомним, «ФАКТЫ» публиковали признания российского военного о том, как он стал пушечным мясом в Сирии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!