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«Слушания по делу о ТМ «Корвалол» затягиваются из-за сообщения о минировании здания хозсуда», — эксперт
В понедельник, 17 февраля, в 11:00 в Северном апелляционном хозяйственном суде Киева должно состояться рассмотрение дела о торговой марке «Корвалол», однако появилось сообщение о заминированном здании суда. Об этом рассказал директор по правовому обеспечению компании «Фармак» Дмитрий Таранчук.
«У нас заседание должно начаться в 11:00, и ровно в 11 часов объявили, что суд заминирован, просьба покинуть здание. Сейчас в здании работает МЧС, служебные собаки, а мы ждем под судом», — рассказал Дмитрий Таранчук.
По его словам, такая ситуация — не впервые.
«В четвертый раз в день рассмотрения нашего дела происходит минирование суда. Потенциально это может быть, в частности, связано и с нашим делом, хотя сложно сказать, но статистика у нас уже есть подобных случаев», — отметил Дмитрий Таранчук.
Он также добавил, что все представители сторон ожидают возобновления слушаний.
Напомним, торговые марки «Корвалол» и «Корвалол Corvalolum» признаны хорошо известными по отношению к АО «Фармак», а это означает, что у потребителей препарат ассоциируется с этим конкретным производителем.
Как ранее сообщалось, судебный спор между фармпроизводителями АО «Фармак» и фармфирма «Дарница» по правам на ТМ «Корвалол» продолжается с 2004 года.
В 2017-м Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли признала обозначение «Корвалол Corvalolum» хорошо известным по отношению к «Фармаку».
В 2018 году это решение отменил Киевский апелляционный хозяйственный суд по апелляционной жалобе «Дарницы». «Фармак» обратился в Верховный суд, 25 июня Большая палата этого суда приняла решение направить дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.
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