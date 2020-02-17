Рост курса доллара остановился: чего ждать в ближайшее время

Деньги

Курсы доллара и евро, которые выросли в конце пошлой недели, за пошедшие выходные вновь снизились. С пятницы, 14 февраля, американская валюта подешевела на 3 копейки, а европейская — на 10 копеек. Так, 17 февраля НБУ установил курсы на уровне 24,45 грн за доллар и 26,49 грн за евро. На наличном рынке за выходные дни ситуация почти не изменилась. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 24,30 грн, а купить по 24,52 грн, евро сдают по 26,31 грн, покупают по 26,67 грн.

В НБУ считают, что текущий курс гривни к доллару является рыночным

«Курс национальной валюты по-прежнему стабилен и держится на отметке 24,48 гривни за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Это происходит на фоне того, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой достижения украинской экономики. Ранее пресс-секретарь МВФ Джерри Райс сообщил, что фонд продолжает консультации с Украиной по вопросу выделения финансирования, и они становятся интенсивнее. Он подчеркнул, что основные вопросы для переговоров по предоставлению финансовой помощи — это борьба с коррупцией, фискальная и земельная реформа и сокращение доли государства в стратегических сферах экономики.

Во вторник, 18 февраля, состоится очередной аукцион Минфина по размещению облигаций внутреннего государственного займа, а на нынешней неделе — голосование по рынку земли. Учитывая все перечисленные факторы, вероятно, в ближайшее время украинская валюта сохранит стабильность вблизи отметки 24,5 гривни за доллар", — считает Шевчишин.

Есть и другие факторы, влияющие на текущие курсы доллара и евро.

«За прошедшую неделю курс доллара к гривне в разных сегментах валютного рынка изменился разнонаправленно и незначительно, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 24,54 до 24,45 грн (-0,4%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время изменились с 24,44—24,47 на 24,45—24,47 грн (+0,02% - 0%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 24,36—24,59 до 24,32—24,53 грн (-0,2%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сохранилась на уровне 0,9%.

Национальный банк Украины в очередной раз дал оценку процессам на валютном рынке. По словам заместителя главы НБУ Олега Чурия, текущий курс гривни к доллару является рыночным и отражает реальное состояние и тенденции в экономике. Чурий напомнил, что еще в 2015 году НБУ отказался от фиксированного курса и ввел гибкое курсообразование. С тех пор режим гибкого курсообразования является важным элементом политики инфляционного таргетирования и выступает главным предохранителем от накопления дисбалансов в экономике. При этом НБУ не расходует международные резервы на поддержание искусственного курса гривни, а только сглаживает чрезмерные курсовые колебания в ту или иную сторону.

На начавшейся неделе мы не ожидаем значительных изменений курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24,5 грн, а наличный доллар в банках — около 24,3−24,5 грн", — прогнозирует Иосуб.

«Цены на украинские экспортные товары могут снизиться на 25−50%»

Однако в последнее время эксперты все чаще говорят об угрозе для мировой и украинской экономики, которая таится в стремительном распространении китайского коронавируса.

«Мировые экономисты моделируют последствия распространения коронавируса для мировой экономики на основе ситуации с эпидемией в 2003 году, — сообщила заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко. — При этом состояние экономики Китая тогда и сейчас чрезвычайно отличается. Если в 2003-м китайская экономика занимала 3% мировой, то сейчас — 16%. В данное время Китай является вторым по объемам в мире импортером и первым в мире экспортером. Таким образом, любые колебания в китайской экономике мгновенно отражаются на состоянии экономики мировой.

Провинция Хубэй, где произошла вспышка коронавируса, отвечает за значительную часть ВВП Китая, поскольку там сосредоточены многочисленные предприятия по производству автомобильной техники и электроники. В данный момент аналитиками отрабатывается базовый сценарий для коронавируса на основе эпидемии вируса ТОРС в 2003 году, согласно которому прогнозируется быстрая остановка распространения заболевания. Ожидается, что если первый квартал 2020 года для экономики Китая будет потерян, то во втором возможен ее подъем. Но при этом никто не исключает появления «черного лебедя». В таком случае прежде всего ожидается повышение цен на сырьевые товары. Китай импортирует очень много топлива, железной руды, металлов. Все эти товары торгуются на мировых рынках, и любое изменение их стоимости неизменно отразится на украинской экономике. По подсчетам аналитиков, цены на эти товары могут снизиться на 25−50%", — предупреждает Репко.

Стоит напомнить, что недавно Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 1109 «О внесении изменений в некоторые законы относительно расширения перечня кредитных договоров, на которые распространяется действие Закона «О потребительском кредитовании». Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта позволит обеспечить защиту прав потребителей услуг по микрокредитованию физических лиц, надлежащую проверку кредитоспособности заемщиков, недопущение катастрофических финансовых последствий для заемщиков, которые нарушили сроки возврата мелких кредитов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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