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- 13:25 Умер выдающийся грузинский режиссер и актер Георгий Шенгелая
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Умер выдающийся грузинский режиссер и актер Георгий Шенгелая (фото)
В понедельник, 17 февраля, скончался известный советский и грузинский кинематографист Георгий Шенгелая. О его смерти сообщил грузинский телеканал «Рустави». Актеру и режиссеру было 82 года. Причина смерти пока не называется.
Шенгелая снял всего 10 фильмов и две короткометражки, но его работы были замечены во всем мире. Картина «Пиросмани» получила приз «Золотой Хьюго» на Международном кинофестивале в Чикаго в 1974 году. А спустя 12 лет на Берлинском международном кинофестивале Шенгелая удостоился «Серебряного медведя» как лучший режиссер за фильм «Путешествие молодого композитора».
В СССР наибольшей популярностью пользовалась его музыкальная картина «Мелодии Верийского квартала», главные роли в которой исполнили Вахтанг Кикабидзе и Софико Чиаурели. Мюзикл был снят студией «Грузия-фильм» в 1973 году.
Георгий Шенгелая родился 11 мая 1937 года в Тбилиси в семье режиссера Николая Шенгелаи и актрисы Нато Вачнадзе. Учился в Москве, окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1985 году получил звание народного артиста Грузинской ССР.
Софико Чиаурели была первой супругой Шенгелаи. У них родились два сына — Нико и Сандро. Нико стал художником, Сандро пошел по стопам родителей, выбрал актерскую карьеру. Георгий и Софико развелись. В 1985 году Шенгелая женился на Нине Кетеван. Во втором браке у него тоже родился сын.
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