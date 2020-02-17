Умер выдающийся грузинский режиссер и актер Георгий Шенгелая (фото)

Шоу-бизнес

В понедельник, 17 февраля, скончался известный советский и грузинский кинематографист Георгий Шенгелая. О его смерти сообщил грузинский телеканал «Рустави». Актеру и режиссеру было 82 года. Причина смерти пока не называется.

Шенгелая снял всего 10 фильмов и две короткометражки, но его работы были замечены во всем мире. Картина «Пиросмани» получила приз «Золотой Хьюго» на Международном кинофестивале в Чикаго в 1974 году. А спустя 12 лет на Берлинском международном кинофестивале Шенгелая удостоился «Серебряного медведя» как лучший режиссер за фильм «Путешествие молодого композитора».

Кадр из фильма "Пиросмани"

В СССР наибольшей популярностью пользовалась его музыкальная картина «Мелодии Верийского квартала», главные роли в которой исполнили Вахтанг Кикабидзе и Софико Чиаурели. Мюзикл был снят студией «Грузия-фильм» в 1973 году.

Софико Чиаурели и Вахтанг Кикабидзе в мюзикле "Мелодии Верийского квартала"

Георгий Шенгелая родился 11 мая 1937 года в Тбилиси в семье режиссера Николая Шенгелаи и актрисы Нато Вачнадзе. Учился в Москве, окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1985 году получил звание народного артиста Грузинской ССР.

Софико Чиаурели была первой супругой Шенгелаи. У них родились два сына — Нико и Сандро. Нико стал художником, Сандро пошел по стопам родителей, выбрал актерскую карьеру. Георгий и Софико развелись. В 1985 году Шенгелая женился на Нине Кетеван. Во втором браке у него тоже родился сын.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти легендарного голливудского актера Кирка Дугласа. Он скончался 5 февраля в возрасте 103 лет.

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