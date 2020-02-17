24.29 / 24.50 26.30 / 26.65
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Что нужно знать о польском угольном трейдере

15:59 17 февраля 2020 89
Уголь
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Польская трейдинговая компания Coal Сompany, которая реализует уголь различных марок на внутреннем и внешних рынках, была основана в 2018 году и объединила специалистов с многолетним опытом работы на угольном рынке Европы, Азии и Дальнего Востока. Благодаря этому компания Coal Сompany способна обеспечить индивидуальный подход и выполнение требований каждого клиента.

Одним из главных преимуществ трейдера являются прочные связи с производителями угольной продукции, перевозчиками, перевалочными терминалами и независимыми экспертными организациями, что дает Coal Сompany возможность контролировать каждый этап доставки угля и постоянно работать над улучшением механизмов реализации.

Сегодня трейдер предлагает к продаже уголь разных марок. Среди них: Б (бурый), Д (длиннопламенный), Г (газовый), Ж (жирный), К (коксовый), ОС (отощенно-спекающийся), Т (тощий), А (антрацит). Также польская трейдинговая компания торгует спецефичесскими марками угля из некоторых угольных бассейнов. В их число входят: ГЖ (газовый жирный), КЖ (коксовый жирный) и СС (слабоспекающийся).

Кроме этого Coal Company реализует разный по размеру уголь — предел крупности кусков может достигать 300 мм. Компания, в частности, предлагает сортированный уголь: П (плитный), К (крупный), О (орех), М (мелкий), С (семечка), Ш (штыб). Также в продаже представлены совмещенные классы угля и отсевы: ПК (крупный с плитным), КО (орех с крупным), ОМ (мелкий с орехом), МС (семечка с мелким), СШ (семечка со штыбом), МСШ (мелкий с семечкой и штыбом), ОМСШ (орех с мелким, семечкой и штыбом) и Р (рядовой).

Клиентами польской трейдинговой компании являются предприятия различных отраслей, в том числе химической и металлургической промышленностей, производители электроэнергии, тепла и пара, а также производители цемента.

Своим партнерам компания предлагает удобные логистические решения: продукция может доставляться автомобильным, железнодорожным и водным транспортом. Польская компания тесно сотрудничает с ведущими агентствами по фрахтованию судов и владельцами подвижного состава. А благодаря внушительному опыту перевалки в портах и наземных перегрузочных терминалах может гарантировать оперативную доставку необходимых объемов сырья в нужном направлении.

По заказу клиента трейдер выполняет доставку в порт, наземный пункт пересечения границы, промежуточный перегрузочный терминал, частный склад или на предприятие заказчика.

Coal Сompany предлагает клиентам и дополнительные услуги. Речь идет о таможенном оформлении, подготовке и заполнении всей необходимой документации для импорта сырья, дополнительный контроль качества с помощью независимых лабораторий, а также услуги по хранению угольной продукции.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

пирожные

В Москве девушка победила на конкурсе по поеданию пирожных и тут же умерла

Владимир Путин

Путин развяжет новую войну уже в марте: в Москве озвучили страшный прогноз

Кэролайн Флэк

Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой (фото, видео)

гороскоп

Водолея ждет резкий поворот в судьбе, а Рыб — предложение, о котором мечтали: гороскоп на неделю

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер