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Что нужно знать о польском угольном трейдере

Польская трейдинговая компания Coal Сompany, которая реализует уголь различных марок на внутреннем и внешних рынках, была основана в 2018 году и объединила специалистов с многолетним опытом работы на угольном рынке Европы, Азии и Дальнего Востока. Благодаря этому компания Coal Сompany способна обеспечить индивидуальный подход и выполнение требований каждого клиента.

Одним из главных преимуществ трейдера являются прочные связи с производителями угольной продукции, перевозчиками, перевалочными терминалами и независимыми экспертными организациями, что дает Coal Сompany возможность контролировать каждый этап доставки угля и постоянно работать над улучшением механизмов реализации.

Сегодня трейдер предлагает к продаже уголь разных марок. Среди них: Б (бурый), Д (длиннопламенный), Г (газовый), Ж (жирный), К (коксовый), ОС (отощенно-спекающийся), Т (тощий), А (антрацит). Также польская трейдинговая компания торгует спецефичесскими марками угля из некоторых угольных бассейнов. В их число входят: ГЖ (газовый жирный), КЖ (коксовый жирный) и СС (слабоспекающийся).

Кроме этого Coal Company реализует разный по размеру уголь — предел крупности кусков может достигать 300 мм. Компания, в частности, предлагает сортированный уголь: П (плитный), К (крупный), О (орех), М (мелкий), С (семечка), Ш (штыб). Также в продаже представлены совмещенные классы угля и отсевы: ПК (крупный с плитным), КО (орех с крупным), ОМ (мелкий с орехом), МС (семечка с мелким), СШ (семечка со штыбом), МСШ (мелкий с семечкой и штыбом), ОМСШ (орех с мелким, семечкой и штыбом) и Р (рядовой).

Клиентами польской трейдинговой компании являются предприятия различных отраслей, в том числе химической и металлургической промышленностей, производители электроэнергии, тепла и пара, а также производители цемента.

Своим партнерам компания предлагает удобные логистические решения: продукция может доставляться автомобильным, железнодорожным и водным транспортом. Польская компания тесно сотрудничает с ведущими агентствами по фрахтованию судов и владельцами подвижного состава. А благодаря внушительному опыту перевалки в портах и наземных перегрузочных терминалах может гарантировать оперативную доставку необходимых объемов сырья в нужном направлении.

По заказу клиента трейдер выполняет доставку в порт, наземный пункт пересечения границы, промежуточный перегрузочный терминал, частный склад или на предприятие заказчика.

Coal Сompany предлагает клиентам и дополнительные услуги. Речь идет о таможенном оформлении, подготовке и заполнении всей необходимой документации для импорта сырья, дополнительный контроль качества с помощью независимых лабораторий, а также услуги по хранению угольной продукции.

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