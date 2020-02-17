Банкам разрешили пока не раскрывать клиентам всю информацию о выдаваемых кредитах

Деньги

«Банки будут по-новому рассчитывать стоимость потребительского кредита»

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, учитывая ряд предложений участников рынка к «Положению об информационном обеспечении банками клиентов о банковских и других финансовых услугах», регулятор дал финансовым учреждениям дополнительное время на адаптацию к новым требованиям по раскрытию информации об услугах на их сайтах и в рекламе. Если ранее планировалось, что частные лица и компании смогут получать полную и объективную информацию о предлагаемых кредитах уже со 2 марта, то теперь это требование вступит в силу только со 2 июня 2020 года.

Как говорится в сообщении, в течение февраля — мая 2020 года НБУ вместе с банками проведут совместную работу и отработают требования, чтобы с июня потребители могли легко получить от финансовых учреждений исчерпывающую, прозрачную и понятную информацию о банковских услугах. Главное изменение — на сайтах и в рекламе банков должна появиться достоверная, правдивая, актуальная и достаточная по объему информация об услугах, их полная стоимость для потребителя, условия получения кредита и возможные риски. Это позволит потребителю принимать действительно взвешенные финансовые решения.

Профильное подразделение Нацбанка, Управление защиты потребителей финансовых услуг, со 2 июня 2020 начнет осуществлять ежедневный мониторинг веб-сайтов и рекламы банков и контролировать соблюдение требований к раскрытию информации.

Стоит напомнить, что, согласно новым правилам, банкам прежде всего нужно указывать полную стоимость кредита, в частности, комиссии третьим лицам и платежи за дополнительные услуги (например, страховой кампании, государственному регистратору, нотариусу, оценщику), периодичность погашения кредита, условия досрочного возврата денег, возможные штрафы в случае невыполнения клиентом обязательств и тому подобное. Потребитель, зайдя на веб-сайт любого банка, должен иметь возможность загрузить файл с исчерпывающей информацией о полной стоимости, условиях получения услуги и возможных рисках, а также легко сравнить услуги нескольких различных банков.

Кроме того, регулятор изменил порядок, согласно которому банки будут рассчитывать стоимость потребительского кредита. В зависимости от его вида и при наличии дополнительных и сопутствующих услуг третьих лиц банки будут добавлять стоимость страховых и налоговых платежей, сборов на обязательное государственное пенсионное страхование, расходы на услуги нотариусов, платежи за услуги госрегистраторов, оценщиков и прочее. К концу мая 2020 года на сайтах банков должны появиться калькуляторы для расчета расходов или доходов от услуги.

«Реально НБУ не контролирует банки в сфере информирования клиентов»

В Нацбанке подчеркивают, что граждане имеют полное право обратиться в Управление защиты потребителей финансовых услуг НБУ с жалобами на нарушение их прав банками и другими финучреждениями. За нераскрытие информации об услугах в полном объеме в законодательстве предусмотрены штрафы от 300 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждый случай, то есть от 5 100 до 10 200 грн).

Нацбанк ужесточает и требования к посредникам между банками и покупателями при оформлении потребительских кредитов. Речь идет о магазинах и компаниях, предоставляющих рассрочку при продаже своих товаров и услуг. Так, банки должны учитывать законодательство о защите прав потребителей финансовых услуг при установлении посреднических отношений в сфере потребительского кредитования с кредитными посредниками и заключении соответствующих договоров. Для кредитных посредников и сотрудников таких учреждений устанавливается требование по достаточности уровня знаний законодательства Украины о защите прав потребителей финансовых услуг. Также банки должны учитывать случаи нарушения законодательства о защите прав потребителей финуслуг при проверке и определении деловой репутации кредитных посредников и их работников.

К сожалению, в экспертном сообществе пока скептически относятся к тому, что финансовые учреждения действительно будут раскрывать клиентам всю информацию.

— В ближайшее время ситуация кардинально не изменится, — сообщил «ФАКТАМ» управляющий партнер консалтинговой компании «Финансовая студия» кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий. - Ведь реального контроля банков в сфере информирования клиентов НБУ не проводит. Даже после создания специального подразделения по защите прав потребителей финансовых услуг. Я лично на собственном опыте проверил, как работает это подразделение НБУ, предоставив регулятору документы, доказывающие не просто скрытые тарифы банка, а неправомерное начисление и списание суммы, что не соответствует даже тарифам банка. В ответ НБУ порекомендовал обращаться в суд и никаких мер воздействия на банк не принял.

Напомним, недавно Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 1109 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно расширения перечня кредитных договоров, на которые распространяется действие Закона Украины «О потребительском кредитовании». Согласно пояснительной записке, документ позволит защитить права потребителей и не допустить катастрофических финансовых последствий для людей, которые нарушили сроки возврата мелких кредитов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter