- 11:28 Пьяная женщина спровоцировала масштабное ДТП в Киеве
- 11:19 «В цей час 6 років тому мого тата вбили. Але ще не опізнали», — дочь Героя Небесной сотни
- 11:19 Очень вкусные теплые салаты: быстрые рецепты для ужина
- 11:13 Дерзкая Анна Седокова сверкнула пышной грудью
- 11:04 В Запорожье взорвали отделение банка: первые детали и фото с места ЧП
- 11:01 Ирина Шейк удивила странным танцем — пока Брэдли Купер присматривал за дочкой
- 10:54 "Курс на завершение войны остается неизменным": Зеленский отреагировал на наступление на Донбассе
- 10:44 Наступление на Донбассе: раскрыта тактика российских оккупантов
- 10:33 Дана Борисова списала алкоголизм и наркотики на коллегу, которая якобы навела на нее порчу
- 10:31 Бой на Донбассе закончен: в штабе ООС сообщили о потерях
- 10:23 Меган Маркл завидует Кейт Миддлтон и намеренно испортила ей день рождения: мнение сестры герцогини
- 10:22 Американский автогонщик разбился на скорости свыше 300 км/ч: жуткие фото и видео
Американский автогонщик разбился на скорости свыше 300 км/ч: жуткие фото и видео
Вечером 17 февраля на знаменитой гоночной трассе в Дейтоне во время финального заезда Daytona 500 произошла жуткая авария. Известный гонщик Райан Ньюмен по прозвищу Человек-ракета не вписался в поворот. Его Ford Mustang мчался на скорости 318 км/ч!
Всего за несколько метров до финиша автомобиль врезался в заградительные щиты. Машину отбросило назад на трассу. В нее тут же врезался другой автомобиль. От сокрушительного удара Ford взлетел на несколько метров вверх, перевернулся и упал на крышу. Машина загорелась. Пожарным пришлось вырезать Ньюмена из искореженных обломков автомобиля.
В настоящее время 42-летний Райан находится в больнице в критическом состоянии. Президент США Дональд Трамп заявил, что молится за гонщика и надеется, что он выживет.
А десятки тысяч болельщиков были возмущены поведением босса NASCAR (Национальная Ассоциация гонок серийных автомобилей) Джо Гиббса, который после финиша бурно радовался победе гонщика Денни Хэмлина, прекрасно зная, что в это время в нескольких десятках метров борется со смертью Ньюмен. Сам Хемлин выглядел опечаленным. На пресс-конференции Денни заявил, что очень переживает за Райана. А Гиббс теперь утверждает, что в тот момент не знал, насколько серьезной была авария, во что трудно поверить, учитывая тот факт, что на всех экранах, развешенных над трассой, демонстрировали жуткие кадры столкновения двух автомобилей.
У Ньюмена две несовершеннолетние дочери. Девочки часто присутствовали на гонках, в которых участвовал их отец. В этот раз их не было в Дейтоне. Они находились со своей матерью. Неделю назад Райан и его жена Крисси заявили, что расстались после 16 лет брака.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Монте-Карло попал в аварию чемпион мира, эстонский гонщик Отт Тянак. К счастью, он и его штурман остались невредимы.
Фото Getty Images
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»