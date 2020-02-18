Американский автогонщик разбился на скорости свыше 300 км/ч: жуткие фото и видео

Спорт

Вечером 17 февраля на знаменитой гоночной трассе в Дейтоне во время финального заезда Daytona 500 произошла жуткая авария. Известный гонщик Райан Ньюмен по прозвищу Человек-ракета не вписался в поворот. Его Ford Mustang мчался на скорости 318 км/ч!

Всего за несколько метров до финиша автомобиль врезался в заградительные щиты. Машину отбросило назад на трассу. В нее тут же врезался другой автомобиль. От сокрушительного удара Ford взлетел на несколько метров вверх, перевернулся и упал на крышу. Машина загорелась. Пожарным пришлось вырезать Ньюмена из искореженных обломков автомобиля.

В настоящее время 42-летний Райан находится в больнице в критическом состоянии. Президент США Дональд Трамп заявил, что молится за гонщика и надеется, что он выживет.

А десятки тысяч болельщиков были возмущены поведением босса NASCAR (Национальная Ассоциация гонок серийных автомобилей) Джо Гиббса, который после финиша бурно радовался победе гонщика Денни Хэмлина, прекрасно зная, что в это время в нескольких десятках метров борется со смертью Ньюмен. Сам Хемлин выглядел опечаленным. На пресс-конференции Денни заявил, что очень переживает за Райана. А Гиббс теперь утверждает, что в тот момент не знал, насколько серьезной была авария, во что трудно поверить, учитывая тот факт, что на всех экранах, развешенных над трассой, демонстрировали жуткие кадры столкновения двух автомобилей.

У Ньюмена две несовершеннолетние дочери. Девочки часто присутствовали на гонках, в которых участвовал их отец. В этот раз их не было в Дейтоне. Они находились со своей матерью. Неделю назад Райан и его жена Крисси заявили, что расстались после 16 лет брака.

Райан Ньюмен с дочками

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Монте-Карло попал в аварию чемпион мира, эстонский гонщик Отт Тянак. К счастью, он и его штурман остались невредимы.

Фото Getty Images

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