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В Киеве срочно прооперировали известного политика
Бывший народный депутат Борислав Береза перенес операцию. Политик опубликовал фотографию из больничной палаты, но заверил, что хирургическое вмешательство прошло успешно.
«Я попал в больницу, и сегодня утром меня прооперировали. У меня все ОК. По-другому и быть не могло», — рассказал Береза.
В медицинские подробности Береза не вдавался, но успокоил друзей, что операция понадобилась не из-за аппендицита.
Напомним, летом 2019 года Береза пострадал на встрече с избирателями из-за неадекватного мужчины, распылившего слезоточивый газ.
В новый состав Верховной Рады Береза не попал, но политику не оставил и активно анализирует риски законопроектов, предлагаемых молодыми депутатами.
Фото Борислав Береза/Facebook
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...