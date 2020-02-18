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Политика

В Киеве срочно прооперировали известного политика

16:38 18 февраля 2020 811
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Инф. «ФАКТОВ»

Бывший народный депутат Борислав Береза перенес операцию. Политик опубликовал фотографию из больничной палаты, но заверил, что хирургическое вмешательство прошло успешно.

береза

«Я попал в больницу, и сегодня утром меня прооперировали. У меня все ОК. По-другому и быть не могло», — рассказал Береза.

В медицинские подробности Береза не вдавался, но успокоил друзей, что операция понадобилась не из-за аппендицита.

Напомним, летом 2019 года Береза пострадал на встрече с избирателями из-за неадекватного мужчины, распылившего слезоточивый газ.

В новый состав Верховной Рады Береза не попал, но политику не оставил и активно анализирует риски законопроектов, предлагаемых молодыми депутатами.

Фото Борислав Береза/Facebook

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