Ангелы-хранители: как понять, что они рядом

Стиль жизни

Все мы слышали о существовании ангелов-хранителей, но кто они такие, как действуют и какую роль играют в нашей жизни, знают немногие. О том, кто такие ангелы-хранители, и как понять, что они рядом с нами, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный психолог Диана Щербанская. Ранее она посоветовала, как правильно толковать бытовые приметы.

— Прежде всего, давайте определимся с ответом на важный вопрос: а кто они такие — ангелы-хранители? — говорит Диана. — Все очень просто: для каждого из нас ангел-хранитель — собственный, «работающий» только с нами бог, опекающий нас и занимающийся нашими проблемами. Количество ангелов-хранителей, которые сопровождают человека в течение всей жизни — от рождения до смерти — может разниться: у кого-то он один, у кого-то два и даже три. Но такого, чтобы человек не обладал хотя бы одним таким «шефом» вообще, не бывает — ангелы-хранители есть у каждого человека. Они все время находятся рядом, поскольку не знают, когда мы будем нуждаться в их действенной помощи, и в добром расположении духа — в плохом довольно сложно оказывать кому-либо помощь.

— Если ангел-хранитель есть у каждого из нас, почему судьбы у людей неодинаковы: одни практически не знают бед и несчастий, а другие — мучаются всю жизнь?

— Это говорит только о том, что ангелы-хранители у одних более заботливы, чем у других. Таких людей мы называем везунчиками. Они оказываются на больничном, когда в офисе нежданно-негаданно появляется проверочная комиссия. Опаздывают на самолет, который впоследствии разбивается. Идут пешком вместо того, чтобы ждать автобус, а в остановку общественного транспорта, на которой они могли бы стоять, врезается грузовик. Выходят из метро буквально за пару минут до случившегося там теракта. Что мы говорим о таких людях?

— Что их бог бережет.

— Правильно! Так и есть на самом деле. Только делает он это не сам — у него на всех просто рук не хватит, а посредством своих помощников — ангелов-хранителей.

Еще одна забота ангелов-хранителей — предупреждать нас о важных событиях, которые вскоре должны произойти в нашей жизни. При этом неважно, что наш ждет — хорошее или плохое, главное, что оно не долго стать проблемой, случившись неожиданно, поэтому ангелы-хранители заранее нас к нему готовят. Если человека ждет что-то плохое, они делают все для того, чтобы свести к минимуму потери, которые он в результате понесет. Если на горизонте счастливое событие, к нему тоже необходимо подготовиться: психологи считают, что счастье — такой же стресс для нашего организма, как и горе, поэтому опять-таки есть вероятность, что человек не переживет его без потерь. Вот они и предупреждают нас о любых переменах в нашей жизни.

— Каким образом они эту делают?

— Посылают знаки, на которые обязательно надо обращать внимание. Например, вам часто попадается на глаза одно и то же слово — «свадьба» и (или) соответствующая ему картинка или видео. Вы встречаете его везде: на билбордах и ситилатах, в рекламе по телевизору и в передаче по радио, которую вы поневоле слушаете в такси. Открывая книгу и пост в соцсети, первое, на что падает ваш взгляд, — именно это слово. Случайно подслушав разговор в кафе или на улице, вы опять-таки с удивлением обнаруживаете, что речь идет о свадьбе. Чаще всего, мы не обращаем внимания на такие знаки — кажется, что все это не более чем совпадение, а потом удивляемся, когда нам вдруг делают предложение руки и сердца или мы узнаем, что замуж выходит сестра или лучшая подруга.

Еще одно направление «работы» ангелов-хранителей — исправление наших ошибок. Если мы пошли не в ту сторону, они сделают все для того, чтобы вернуть нас на путь истинный. Но не напрямик, а заставят осознать ошибку, которая завела нас в тупик. Для этого они будут все время возвращать человека в исходную точку и наблюдать, куда мы в результате двинемся — в правильную или неправильную сторону. Так, если женщина все время вступает в отношения с мужчинами, которые унижают, оскорбляют и даже бьют ее, ангел-хранитель будет приводить к ней таких индивидов до тех пор, пока она не поймет, что нужно выбирать других спутников жизни. Только после этого они считают свою миссию выполненной.

— Что можно сделать для того, чтобы ангел-хранитель работал максимально результативно?

— Верить в то, что он существует. Ангелы-хранители чахнут от нашего невнимания и, чем меньше мы в них верим, тем больше они скукоживаются и тем меньше могут нам помочь. Вот вы спрашивали, почему одних людей их ангелы-хранители активно берегут, а других — нет. Да потому что люди в них не верят, а они из-за этого теряют свою силу — и рады бы помочь, но не могут. Что им остается в таком случае? Только стоять и со стороны со слезами на глазах наблюдать за тем, как мы страдаем и мучаемся.

— Как выйти из такой плачевной ситуации?

— Верить в своих ангелов-хранителей и разговаривать с ними — просить о том, что вам нужно на том или ином жизненном этапе. Только постарайтесь делать это в позитивном ключе, иначе получится как в анекдоте про мужчину, который, стоя в троллейбусе, жалуется сам себе: «Начальник все время ругает. Жена пилит. Дети не слушаются. Денег нет. Квартира маленькая». Стоящий за его спиной ангел-хранитель конспектирует и думает: «Странно, зачем ему это надо? Но раз заказывает, ладно, исполню».

О том, как правильно общаться со своим ангелом-хранителем, мы поговорим в следующий раз.

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