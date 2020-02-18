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Путин официально избавился от Суркова
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым освободил Владислава Суркова от должности помощника президента. Известно, что Сурков долгое время был куратором пророссийских боевиков на Донбассе. Указ о его освобождении с должности опубликован на сайте Кремля.
Владислав Сурков стал помощником президента России в сентябре 2013 года. В его ведение входили вопросы социально-экономического сотрудничества с непризнанными формированиями: Южной Осетией, Абхазией и квазиреспубликами оккупированного Донбасса. До этого Сурков был в правительстве России.
По данным росСМИ, курировать оккупированный Донбасс теперь будет Дмитрий Козак —заместитель главы администрации Путина. В правительстве Медведева он курировал ТЭК и промышленность.
Как сообщалось ранее, росСМИ пришли к выводу, что Владислав Сурков провалил политику Кремля на Донбассе. Это привело к концу его карьеры в должности помощника Путина.
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