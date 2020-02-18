24.26 / 24.47 26.24 / 26.59
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Путин официально избавился от Суркова

19:23 18 февраля 2020 304
Владислав Сурков
Инф. «ФАКТОВ»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым освободил Владислава Суркова от должности помощника президента. Известно, что Сурков долгое время был куратором пророссийских боевиков на Донбассе. Указ о его освобождении с должности опубликован на сайте Кремля.

Владислав Сурков стал помощником президента России в сентябре 2013 года. В его ведение входили вопросы социально-экономического сотрудничества с непризнанными формированиями: Южной Осетией, Абхазией и квазиреспубликами оккупированного Донбасса. До этого Сурков был в правительстве России.

По данным росСМИ, курировать оккупированный Донбасс теперь будет Дмитрий Козак —заместитель главы администрации Путина. В правительстве Медведева он курировал ТЭК и промышленность.

Как сообщалось ранее, росСМИ пришли к выводу, что Владислав Сурков провалил политику Кремля на Донбассе. Это привело к концу его карьеры в должности помощника Путина.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Меган Маркл завидует Кейт Миддлтон и намеренно испортила ей день рождения: мнение сестры герцогини

Модный маникюр

Новые тренды в маникюре: оттенки – мятное молоко и белый жемчуг, цветочный дизайн (фото)

Укрпочта

Обучаем «русскому языку»: сеть возмутил странный товар на прилавке «Укрпочты» (фото)

Зеленский и Путин

Путин открыто унизил Зеленского и показал, как Кремль на самом деле относится к Украине

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер