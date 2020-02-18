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Происшествия

В здании университета в Дрогобыче нашли повешенного профессора

19:28 18 февраля 2020 54
профессор
Инф. «ФАКТОВ»

В Львовской области в одном из корпусов Дрогобычского педагогического университета покончил с собой преподаватель. Пожилого профессора нашли повесившимся в своем кабинете, а рядом обнаружили предсмертную записку.

О трагедии стало известно 17 февраля. ГО «Варта» назвала имя профессора — это доктор физико-математических наук Богдан Винницкий. В вузе подтвердили, что профессор ушел из жизни в возрасте 66 лет.

профессор

В вузе Богдан Винницкий работал с 1979 года. В 2000 году стал руководителем кафедры математического анализа, а в 2014 году был назначен завкафедрой математики. Как сообщает Zaxid.net, в последнее время профессор жаловался на проблемы со здоровьем, и, возможно, именно тяжелый недуг стал причиной для ухода из жизни.

Напомним, ранее стало известно о самоубийстве мужчины, ошибочно заподозрившего у себя заражение китайским коронавирусом.

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