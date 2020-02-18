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Происшествия

Под Одессой неисправный автокран тяжело травмировал ребенка

20:14 18 февраля 2020 95
автокран
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Беляевском районе Одесской области автокран тяжело травмировал мальчика, находившегося в пешеходной зоне. Об этом в социальных сетях сообщили жители села Выгода, где произошло чрезвычайное происшествие. Ранее в жутком ДТП на Гостомельском шоссе под Киевом пострадали водители столкнувшихся авто.

Ужасное ДТП случилось в селе Выгода на улице Энергетиков. У следовавшего по дороге автомобильного крана отцепилась «лапа» и задела мальчика, который возвращался из школы домой — шел по обочине дороги.

«Пострадавший — Денис Каприян, ученик 3-б класса местной школы. Сейчас мальчик находится в реанимационном отделении больницы с черепно-мозговой травмой в крайне тяжелом состоянии», — сообщили очевидцы.

По информации местных жителей, автокран сейчас находится на штрафной площадке. Открыто уголовное производство. Водитель был трезв, своей вины не отрицает, сотрудничает со следствием. Согласно версии водителя, чрезвычайное происшествие случилось из-за технической неисправности автокрана. В селе объявили сбор средств для оказания помощи пострадавшему школьнику. В полиции случившееся пока не комментируют.

Как ранее сообщили «ФАКТЫ», в Киеве на бульваре Дружбы Народов водитель автомобиля Audi спровоцировала ДТП, в котором пострадали четыре автомобиля.

Фото из открытых источников

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