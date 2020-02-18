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Происшествия

Под Николаевом 15-летняя школьница покончила с собой из-за неразделенной любви

20:43 18 февраля 2020 36
недострой
Инф. «ФАКТОВ»

В городе Первомайске Николаевской области совершила самоубийство 15-летняя школьница. Девушка решила спрыгнуть с высоты — с многоэтажки в микрорайоне Фрегат. Это недостроенное здание часто фигурирует как в криминальных хрониках как место экстремальных происшествий с участием подростков.

В случае с самоубийством школьницы свидетелей не было. Девушку нашли на земле у многоэтажки, а прибывшая «скорая» констатировала смерть.

Как сообщило агентство Новости Первомайска, среди личных вещей погибшей нашли записку, частично проливающую свет на причины ее поступка. Девушка намекала на безответную любовь и просила прощения у близких.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как студент из Николаева, общаясь с подростками в соцсетях, вычислил кураторов «суицидных групп», а заодно и отговорил шестерых подростков от рокового шага.

Фото 5 161.com.ua

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