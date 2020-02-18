Происшествия

В Кременчуге человека застрелили средь бела дня на глазах у прохожих: момент попал на видео (18+)

Всего два часа понадобилось полицейским Кременчуга Полтавской области, чтобы раскрыть дерзкое преступление, совершенное во вторник, 18 февраля, около 15:00 на остановке общественного транспорта. Ранее под Ровно поймали бандитов, которые за час убили одного человека и покалечили еще троих.

— Конфликт случился между четырьмя молодыми мужчинами на остановке «Водоканал», — рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникаций ГУ НП в Полтавской области Юрий Сулаев. — Произошедшее зафиксировала установленная там уличная камера видеонаблюдения. На записи видно, что трое агрессивно настроенных людей предъявляют какие-то претензии к одному своему знакомому. В какой-то момент самый разъяренный из тройки достает пистолет и производит выстрел в оппонента. После этого участники конфликта спокойно удаляются с места происшествия.

Свидетели вызвали бригаду скорой помощи, увы, два часа борьбы медиков за жизнь пострадавшего не увенчались успехом. Ему было 33 года.

— На поиск злоумышленников был ориентирован весь личный состав полиции Кременчуга, в городе ввели план «Перехват», — сообщил начальник ГУ НП в Полтавской области Иван Выгивський. — Очень скоро удалось задержать двух участников конфликта, а чуть позже и 30-летнего стрелка. У него изъято оружие преступления — травматический пистолет. Мотивы умышленного убийства (именно по этой квалификации открыто уголовное производство) устанавливаются. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Виновным в совершении преступления грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Днепре задержали преступника, который нападал на прохожих, снимая происходящее на видео.

Фото, видео — ГУ НП в Полтавской области

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter