Происшествия

В Одессе неизвестный расстрелял женщину в парикмахерской

Вечером во вторник, 18 февраля, в Киевском районе Одессы прозвучали выстрелы. Эпицентром чрезвычайного происшествия стало помещение парикмахерской, расположенное на улице Люстдорфская дорога. Ранее в Кременчуге неизвестные злоумышленники застрелили мужчину средь бела дня на остановке общественного транспорта.

Как рассказала «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации Одесского регионального главка Нацполиции Любовь Гордиевская, согласно предварительной информации, в парикмахерскую вошел неизвестный мужчина с пистолетом и несколько раз выстрелил в сторону женщины-парикмахера. После этого злоумышленник сразу же скрылся.

«Пострадавшая, 45-летняя парикмахер, госпитализирована с ранениями грудной клетки и поясницы. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, кинологи и эксперты», — сообщила Гордиевская.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, выясняется личность совершившего это преступление. Предварительная правовая квалификация — покушение на убийство.

Ранее под Ровно поймали бандитов, которые за час убили одного человека и покалечили еще троих.

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