- 21:47 «Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ» — 0:0: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 21:39 «Меня все устраивает»: Киркоров разоткровенничался о своем мужском достоинстве
- 21:30 «Атлетико» — «Ливерпуль» — 0:0: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 21:22 Будут ли облагать налогом деньги на карточках: налоговики сделали важное заявление
- 21:17 В Одессе неизвестный расстрелял женщину в парикмахерской
- 21:13 Где смотреть онлайн «Атлетико» — «Ливерпуль»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 20:53 Бывший муж Эвелины Бледанс снова стал отцом
- 20:50 В Кременчуге человека застрелили средь бела дня на глазах у прохожих: момент попал на видео (18+)
- 20:43 Под Николаевом 15-летняя школьница покончила с собой из-за неразделенной любви
- 20:30 В Киеве вспоминают погибших на Евромайдане: онлайн-трансляция
- 20:26 BRIT-2020: стиль и безвкусица на красной дорожке в Лондоне
- 20:14 Под Одессой неисправный автокран тяжело травмировал ребенка
В Одессе неизвестный расстрелял женщину в парикмахерской
Вечером во вторник, 18 февраля, в Киевском районе Одессы прозвучали выстрелы. Эпицентром чрезвычайного происшествия стало помещение парикмахерской, расположенное на улице Люстдорфская дорога. Ранее в Кременчуге неизвестные злоумышленники застрелили мужчину средь бела дня на остановке общественного транспорта.
Как рассказала «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации Одесского регионального главка Нацполиции Любовь Гордиевская, согласно предварительной информации, в парикмахерскую вошел неизвестный мужчина с пистолетом и несколько раз выстрелил в сторону женщины-парикмахера. После этого злоумышленник сразу же скрылся.
«Пострадавшая, 45-летняя парикмахер, госпитализирована с ранениями грудной клетки и поясницы. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, кинологи и эксперты», — сообщила Гордиевская.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего, выясняется личность совершившего это преступление. Предварительная правовая квалификация — покушение на убийство.
Ранее под Ровно поймали бандитов, которые за час убили одного человека и покалечили еще троих.
А в Днепре задержали преступника, который нападал на прохожих, снимая происходящее на видео.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?