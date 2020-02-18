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Происшествия

В Одессе неизвестный расстрелял женщину в парикмахерской

21:17 18 февраля 2020 490
рука с пистолетом
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Вечером во вторник, 18 февраля, в Киевском районе Одессы прозвучали выстрелы. Эпицентром чрезвычайного происшествия стало помещение парикмахерской, расположенное на улице Люстдорфская дорога. Ранее в Кременчуге неизвестные злоумышленники застрелили мужчину средь бела дня на остановке общественного транспорта.

Как рассказала «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации Одесского регионального главка Нацполиции Любовь Гордиевская, согласно предварительной информации, в парикмахерскую вошел неизвестный мужчина с пистолетом и несколько раз выстрелил в сторону женщины-парикмахера. После этого злоумышленник сразу же скрылся.

«Пострадавшая, 45-летняя парикмахер, госпитализирована с ранениями грудной клетки и поясницы. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, кинологи и эксперты», — сообщила Гордиевская.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, выясняется личность совершившего это преступление. Предварительная правовая квалификация — покушение на убийство.

Ранее под Ровно поймали бандитов, которые за час убили одного человека и покалечили еще троих.

А в Днепре задержали преступника, который нападал на прохожих, снимая происходящее на видео.

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