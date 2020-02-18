- 23:00 «Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ» — 0:0: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 22:59 «Атлетико» — «Ливерпуль» — 1:0: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов, видео гола
- 22:54 Суд отказался отстранить от должности главу Черновицкого облсовета и освободил под 10-миллионный залог
- 22:43 В Одессе поймали торговцев секс-рабынями
- 22:29 В Киеве вор стащил из кафе коробку с пожертвованиями для больных детей
- 22:06 Изолируют и возьмут под охрану: стало известно, какой город примет эвакуированных из Китая украинцев
- 21:53 В Киеве открыли еще один пункт возврата эвакуированных авто
- 21:47 В Одессе неизвестный расстрелял женщину в парикмахерской
- 21:39 «Меня все устраивает»: Киркоров разоткровенничался о своем мужском достоинстве
- 21:22 Будут ли облагать налогом деньги на карточках: налоговики сделали важное заявление
- 21:13 Где смотреть онлайн «Атлетико» — «Ливерпуль»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 20:53 Бывший муж Эвелины Бледанс снова стал отцом
В Одессе поймали торговцев секс-рабынями (фото)
Во вторник, 18 февраля, в международном аэропорту «Одесса» задержали 44-летнего организатора международного канала торговли людьми и двух его жертв — 22 и 30-летнюю украинок, которых он пытался отправить в Германию. Позже был задержан его 34-летний сообщник, который вербовал женщин для сексуальной эксплуатации за рубежом. Ранее в Одессе задержали женщину, вербовавшую украинок для сексуальной эксплуатации на Кипре.
Об этом сообщили в Одесском пограничном отряде, сотрудники которого участвовали в задержании совместно с коллегами-правоохранителями.
В ходе обыска у задержанных обнаружены и изъяты, в частности, мобильные телефоны с «нужными контактами», банковские карты, списки женщин, копии трудовых договоров, страховые полисы
Как рассказали в полиции, жертв вербовали для «работы» на территории Израиля и Германии. Пользуясь тяжелым материальным положением женщин, вербовщики обещали солидное материальное вознаграждение, 70 процентов которого получали сами «работодатели». Женщинам сообщали, что «устроят их» по поддельным документам, оплатят расходы на переезд и проживание. Таким образом «работницы» становились полностью зависимыми от «работодателей».
В настоящее время установлены четыре жертвы незаконной деятельности злоумышленников. С задержанными проводятся неотложные следственные действия в рамках производства, начатого по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины.
А в Киеве правоохранители разоблачили сутенера и его сообщников, которые предлагали девушкам заработать до 500 долларов за ночь.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...