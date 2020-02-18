В Одессе поймали торговцев секс-рабынями (фото)

Происшествия

Во вторник, 18 февраля, в международном аэропорту «Одесса» задержали 44-летнего организатора международного канала торговли людьми и двух его жертв — 22 и 30-летнюю украинок, которых он пытался отправить в Германию. Позже был задержан его 34-летний сообщник, который вербовал женщин для сексуальной эксплуатации за рубежом. Ранее в Одессе задержали женщину, вербовавшую украинок для сексуальной эксплуатации на Кипре.

Об этом сообщили в Одесском пограничном отряде, сотрудники которого участвовали в задержании совместно с коллегами-правоохранителями.

В ходе обыска у задержанных обнаружены и изъяты, в частности, мобильные телефоны с «нужными контактами», банковские карты, списки женщин, копии трудовых договоров, страховые полисы и т. д.

Как рассказали в полиции, жертв вербовали для «работы» на территории Израиля и Германии. Пользуясь тяжелым материальным положением женщин, вербовщики обещали солидное материальное вознаграждение, 70 процентов которого получали сами «работодатели». Женщинам сообщали, что «устроят их» по поддельным документам, оплатят расходы на переезд и проживание. Таким образом «работницы» становились полностью зависимыми от «работодателей».

В настоящее время установлены четыре жертвы незаконной деятельности злоумышленников. С задержанными проводятся неотложные следственные действия в рамках производства, начатого по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины.

А в Киеве правоохранители разоблачили сутенера и его сообщников, которые предлагали девушкам заработать до 500 долларов за ночь.

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