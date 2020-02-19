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BRIT-2020: названы победители главной британской музыкальной премии (видео)
Вечером, 18 февраля, в Лондоне на арене O2 состоялась 40-я церемония вручения престижной музыкальной премии BRIT Awards. «ФАКТЫ» уже рассказывали о том, в каких нарядах пришли на это мероприятие знаменитости.
Шоу вел популярный британский комик Джек Уайтхолл. Он начал церемонию с трогательного посвящения 40-летней телезвезде Кэролайн Флэк, которая покончила с собой несколькими днями раньше.
Затем на сцену вышел известный певец Гарри Стайлз. У него был роман с Флэк. Гарри исполнил песню Falling, посвятив ее Кэролайн. А перед этим он появился на красной дорожке с небольшим черным бантом, приколотым к лацкану пиджака.
Флэк еще не раз вспоминали в ходе церемонии. Так певец Льюис Капальди спел в память о ней свой хит Someone You Loved, которая победила в номинации «Песня года». 23-летний шотландец был представлен в четырех категориях. В результате он получил две премии BRIT. Вторая досталась как лучшему дебютанту.
Остальные лауреаты получили каждый по одной премии. Лучшим британским певцом стал Stormzy. Лучшей британской певицей — Mabel. Ее настоящее имя — Мэйбел Алабама-Перл Маквей. Она является дочерью известной певицу Нене Черри, которая присутствовала на церемонии и продюсера Камерона Маквея. Победа стала лучшим подарком к 24-летию Мэйбел, которое она отмечает 20 февраля.
Лучшей группой названа Foals. Билли Айлиш получила премию как лучшая иностранная певица. Лучшим иностранным певцом признан Tyler, The Creator. 21-летний рэпер Dave получил BRIT в номинации «Альбом года» за свой диск Psychodrama.
Важным событием на юбилейной церемонии стало выступление легендарной рок-группы Faces в составе Рода Стюарта, Ронни Вуда и Кенни Джонса. Вуд приехал в O2 на метро, чтобы не опоздать на последнюю репетицию перед началом шоу.
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