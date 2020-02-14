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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Время выпуска: 2008
Скульптор: Alfredo Llorens
Размер: 38×34 cm
Лимитированная серия 1500 изделий Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Правитель одной большой страны, решив набраться ума-разума, отправился к отшельнику, который известен был многим своей мудростью. Это сейчас, приходя к власти, некоторые руководители тут же начинают считать себя всезнающими и непогрешимыми. А прежде не считалось зазорным идти в народ для того, чтобы, глубже понимая его, лучше им затем управлять.
Приехав к отшельнику без свиты и помощников, правитель привязал коня и, поприветствовав старца, склонившегося над грядкой с овощами, сказал:
- Я давно наслышан о твоей мудрости. Не мог бы ты ответить мне всего лишь на три вопроса, давно уже беспокоящие меня? Кто является самым главным на земле человеком? Какое дело следует считать самым важным в жизни? И, наконец, какой день важнее всех остальных?
Не услышав ответа, правитель принялся помогать старику в его работе. Когда вдруг увидел проходившего мимо них путника, окровавленного и обессиленного. Решив его поддержать, правитель отвёл несчастного в лачугу, помог ему умыться и уложил отдыхать на циновке.
На следующее утро застал правитель отшельника снова за работой на огороде.
- Можешь ли ты мне все-таки ответить на вопросы, не дающие мне покоя? — опять обратился он к неразговорчивому старику.
- Да ты и сам уже на них ответил, — не разгибая спины, сказал тот. — Увидев вчера мою старость и немощь, ты принялся мне помогать. Работая рядом со мной, ты меня считал самым главным человеком, а самым важным делом для тебя было оказание мне помощи. Затем, обратив внимание на изможденного путника, ты понял, что он нуждается в помощи больше меня, и на какое-то время именно он стал главным для тебя. Поскольку самый главный человек — это тот, кто нуждается в твоём участии. А самое главное дело — добро, которое ты способен для него проявить.
- Ну, и последнее. Ты, наверное, и сам уже догадался о том, что самый важный день в твоей жизни тот, который ты проживаешь сегодня… Помни об этом всегда.
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...