Мир

Сурков за 10 минут получил подписи: в ООН рассказали о «независимости» боевиков от России

Прошедшее заседание Совета Безопасности ООН, кроме обсуждения ситуации в Украине, запомнилось еще и острой дискуссией между немецким и российским представителями. Глава немецкой делегации Кристоф Хoйсген привел доказательства того, что главари боевиков на Донбассе управляются из Москвы.

В ходе дискуссии представитель России Василий Небензя попытался обвинить Украину в саботаже Минских соглашений. На это представитель Германии напомнил, что первый пункт договоренностей был о прекращении огня, и Кремль с самого начала и регулярно нарушает этот пункт.

На вопрос с подвохом от россиянина, действительно ли Германия верит в кремлевских марионеток на Донбассе, ответ был однозначный: «Да, верим». В подтверждение своих слов Хойсген привел эпизод с назначением в Донецк Владимира Пашкова из Иркутска, с российской паспортизацией на Донбассе, а также с активной деятельностью в регионе Владислава Суркова, теперь уже бывшего помощника Путина.

Также Хойсген вспомнил о той ночи, когда были подписаны Минские договоренности. «Кто-то сказал: сепаратисты должны подписать. И Сурков, который вел переговоры, сказал: „Я это сделаю“. Приблизительно 10 минут ему понадобилось, чтобы получить подпись от сепаратистов. Это насчет независимости сепаратистов от России», — приводит слова постпреда Германии lb.ua.

Напомним, совещание закончилось подписанием заявления в поддержку Украины. За это выступили нынешние члены Совета Безопасности ООН: Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша.

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