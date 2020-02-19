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Известный спортсмен и трое его маленьких детей заживо сгорели в машине (фото)
Экс-звезда Национальной регбийной лиги (NRL) — крупнейшего клубного чемпионата по регби Австралии и Новой Зеландии — Роуэн Бакстер и трое его несовершеннолетних детей погибли в результате пожара в автомобиле в Брисбене (Австралия), сообщает Australia's Daily Telegraph.
Как утверждают очевидцы, из горящей машины успела выбежать женщина с криками: «Он облил меня бензином». Это была Ханна Бакстер, супруга Роуэна и мать их детей. По информации СМИ, она с серьезными ожогами находится в критическом состоянии в одной из больниц города. Роуэн и трое детей — дочери Аяна и Аалия, а также сын Трей (все в возрасте до 10 лет) погибли в автомобиле.
По утверждению некоторых австралийских СМИ, Бакстер также ранил себя ножом на месте происшествия.
Сообщается, что Роуэн после окончания карьеры регбиста вместе с женой Ханной работал в Брисбене тренером в элитном фитнес-центре Integr8. Известно также, что Роуэн и Ханна боролись за права опеки над детьми. В январе в полицейский участок Брисбена поступал звонок по случаю домашнего насилия в семье.
Полиция пока не выяснила, из-за чего произошел пожар. Но есть основания полагать, что это был не несчастный случай, а самоубийство.
Роуэн Бакстер с женой и детьми
Отмечается, что в последние месяцы страница Роуэна Бакстера в Facebook была наполнена фотографиями и видео его детей. В частности, шесть дней назад он написал: «T-R-E-Y, люблю тебя до луны и обратно», а месяц назад разместил пост: «Спокойной ночи, мои дети, папа любит вас».
Отметим, что Роуэн Бакстер во время карьеры выступал за «Нью Зиленд Уорриорз» и «Маунт Альберт Лайонс», а также вызывался в сборную Новой Зеландии.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звезда НБА Коби Брайант, его дочь и еще семь человек погибли при крушении вертолета.
Фото Facebook, АВС
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