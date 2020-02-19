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Происшествия

На трассе Киев – Одесса автобус влетел в грузовик: много пострадавших (фото)

10:50 19 февраля 2020 112
автобус
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь на 19 февраля случилось серьезное ДТП с пассажирским автобусом «Одесса — Киев». Доехав до Николаевской области, приблизительно до 296-го километра автотрассы на столицу, автобус столкнулся с фурой.

фура

Из 39 пассажиров автобуса пострадали шестнадцать. С травмами и ушибами людей направили в районные больницы Кривого Озера и Любашевки.

автобус

Очень сильно досталось водителю автобуса. После удара переднюю часть транспортного средства сильно смяло. Чтобы извлечь пострадавшего, спасателям пришлось везти специальное оборудование и разрезать искореженный металл.

дтп

Водитель в тяжелом состоянии находится в реанимации. Все остальные пациенты утром выписались из больницы и разъехались по домам.

49-летний водитель фуры и водитель-сменщик в автобусе не пострадали.

Напомним, аварии с габаритным транспортом часто случаются из-за несоблюдения водителями безопасной дистанции. Последний такой случай был с автобусом и фурой под Полтавой.

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