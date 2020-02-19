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Новая звезда футбола Холанд еще 5-летним мальчишкой установил мировой рекорд (фото)
Лучший бомбардир чемпионата мира U20, 19-летний новичок дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, который накануне принес своей команде победу в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:1), оказывается, обладатель мирового рекорда по… прыжкам с места среди 5-летних детей.
Как выяснилось, 22 января 2006 года юный норвежец прыгнул на 163 см, что до сих пор является лучшим результатом в мире в этой возрастной категории.
«Это было еще до футбола. Мы водили его на занятия по легкой атлетике, чтобы он мог испытать себя. В юности он играл в гандбол, занимался лыжами и легкой атлетикой. Так было до 14 лет. Тренер сборной Норвегии по гандболу очень хотел забрать его к себе», — цитирует Dagbladet отца Холанда.
Эрлинг Холанд рос спортивным ребенком
Стоит отметить, что папа Эрлинга, Альф-Инге Холанд, с 1993 по 2003 год был футболистом и выступал в Англии за «Ноттингем Форест», «Лидс» и «Манчестер Сити». Его мама была чемпионкой Норвегии по семиборью.
Кстати, Эрлинг Холанд, догнавший в списке лучших бомбардиров текущей Лиги чемпионов поляка Роберта Левандовски из «Баварии» (у обоих — по 10 мячей), родился в английском Лидсе, где в те годы выступал его отец.
Отметим, что еще три года назад трансферная стоимость норвежского гения составляла всего 200 тысяч евро (такую сумму «Мольде» за него заплатил клубу «Брюне»). В 2019-м австрийский «Зальцбург» выложил за 194-сантиметрового нападающего 5 млн евро, недавно продав парня в «Боруссию» за 45 млн евро. На данный момент авторитетный портал transfermarkt. de оценивает стоимость Эрлинга Холанда, который первым в истории забил в одном сезоне Лиги чемпионов за две команды («Зальцбург» и «Боруссия»), уже в 60 млн евро.
Кстати, во время матча с «ПСЖ» норвежец был близок к еще одному мировому достижению. В ходе игры Холанд находился в штрафной площадке своей команды, после чего рванул в контратаку. По информации Newsblad, 19-летний норвежец преодолел дистанцию в 60 метров за 6,64 секунды. Для справки: мировой рекорд в спринте на такую дистанцию в помещениях составляет 6,34 секунды.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что норвежец Холанд забил в одном матче чемпионата мира U20 9 мячей.
Фото Getty Images
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