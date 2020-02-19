Курс доллара стабилизировался: когда ситуация изменится

Деньги

С начала нынешней недели курсы доллара и евро вновь незначительно снизились. С понедельника, 17 февраля, американская валюта подешевела на 1 копейку, европейская — на 6 копеек. Так, 19 февраля НБУ установил курсы на уровне 24,44 грн за доллар и 26,43 грн за евро. На наличном рынке также наблюдается укрепление национальной валюты на 5−10 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 24,26 грн, а купить по 24,50 грн, евро — сдать по 26,20 грн, купить по 26,60 грн.

— В среду, 19 февраля, курс вернулся к отметке 24,51 гривни за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Рынок отыгрывает очередное разочаровывающее размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Спрос на ценные бумаги существенно снизился. Инвесторы не готовы приобретать долговые облигации с доходностью ниже 10%, в результате чего предложенный объем был удовлетворен лишь на 1,5 млрд гривен.

Нерезидентов волнует глобальный негатив от распространения коронавируса, а украинским экспортерам не добавляет позитива эскалация конфликта на Донбассе, а также все большее сужение деловой активности в мире на фоне пандемии в Китае.

В то же время американский инвестиционный гигант Bank of America считает, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о диалоге с Донбассом дают надежду на улучшение ситуации в экономике страны, что может добавлять к росту ВВП Украины до 1,5% ежегодно на протяжении двух-трех лет.

Вероятно, в ближайшей перспективе гривня продолжит движение в диапазоне 24,4−24,5 грн за доллар, сохраняя относительную стабильность, — считает Андрей Шевчишин.

Похожие прогнозы дают и другие эксперты.

— На минувшей неделе доллар изменился к гривне на разных сегментах валютного рынка разнонаправленно и совсем незначительно, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Наличный доллар снизился, на других же сегментах рынка он вырос. Так, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 24,42 грн до 24,44 грн (+0,1%). Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», выросли за это же время с 24,50—24,53 грн до 24,52—24,54 грн (+0,1% - +0,04%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 24,37—24,59 грн до 24,30—24,52 грн (-0,3%). При этом разница между средней покупкой и средней продажей сохранилась на уровне 0,9%.

Большую часть недели доллар находился в диапазоне 24,4−24,6 грн, а разнонаправленное движение на разных секторах рынка свидетельствует о том, что валюта временно нащупала равновесный курс вблизи текущих уровней. НБУ остается главным покупателем валюты на рынке, и на прошлой неделе регулятор приобрел в резервы 166 млн долларов. Без этих покупок доллар мог бы торговаться ниже.

На ближайшую неделю мы ожидаем сохранение курса доллара к гривне вблизи текущих значений. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться по 24,2−24,5 грн, — прогнозирует Вадим Иосуб.

Стоит отметить, что значительную долю валютных поступлений в Украину обеспечивают наши граждане, работающие за рубежом. Более того, Украина заняла первое место в Европе и вошла в десятку мировых лидеров по объему денежных переводов от трудовых мигрантов. Как сообщает Международный агрегатор статистических данных Visual Capitalist, за 2019 год наши заробитчане перечислили на родину 15,9 млрд долларов, что составляет почти 12% от номинального ВВП Украины. Мировым лидером по совокупной сумме денежных переводов от трудовых мигрантов стала Индия, граждане которой перевели на родину 82,2 млрд долларов. На второй позиции оказался Китай — туда из разных стран трудовые мигранты перевели сумму в 70,3 млрд долларов.

Однако в нашей стране огромные суммы, в том числе поступающие из-за рубежа, оказываются в тени. Как сообщил Нацбанк, четвертую часть от официального ВВП Украины составляют теневые операции. Такие первые результаты исследования состояния теневой экономики в Украине, которое провела компания Ernst & Young при поддержке Mastercard в рамках заключенного Меморандума о сотрудничестве с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, Национальным банком Украины и Государственной службой статистики Украины.

Между тем компания Ernst & Young провела подобные исследования в 33 странах мира, среди которых Чехия, Польша, Словения, Словакия, Хорватия, Болгария, Босния и Герцеговина, Сербия и другие страны. Исторически уровень теневой экономики среди этих стран колебался от 10,1% до 26,9% от объема ВВП. По результатам исследования украинской экономики, 846 млрд гривен или 23,8% от официального ВВП за 2018 год находится в тени. Из них 19,7% ВВП (702 млрд грн) составляет наличная теневая экономика, а 4,1% ВВП (144 млрд грн) — домашнее производство товаров для собственного конечного использования, то есть — неденежная теневая экономика.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Национальный банк Украины отсрочил до 2 июня 2020 года введение нового порядка предоставления банками информации о предлагаемых кредитах. По новым правилам, банкам обязательно нужно будет указывать полную стоимость кредита, в частности, комиссии третьим лицам и платежи за дополнительные услуги (например, страховой кампании, государственному регистратору, нотариусу, оценщику), периодичность погашения кредита, условия досрочного возврата денег, возможные штрафы в случае невыполнения клиентом обязательств и тому подобное. Эксперты отмечают, что необъективность предоставляемой банками информации и высокие процентные ставки являются главными причинами сдерживающими ипотечное кредитование.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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