24.30 / 24.52 26.23 / 26.58
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Внимание Запада к Зеленскому, на разогреве у которого в Мюнхене выступил Трамп, начнет падать, — журналист

12:28 19 февраля 2020 238
зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Популярность Владимира Зеленского в США, которой он хвастался на Мюнхенской конференции по безопасности, вряд ли продлится долго. Такое мнение высказал политический обозреватель Валерий Калныш.

По мнению журналиста, интерес к Зеленскому теряется, поскольку тот не выглядит сильным политиком с сильной стратегией. «Очень трудно удерживать внимание к своим проблемам посторонних людей. Шесть лет — большой срок, и отсутствие быстрых, резких, агрессивных шагов, конечной целью которых стало бы возвращение оккупированных территорий, привело к тому, что с этим смирились прежде всего те, кто находится далеко от Украины. Чем дальше, тем быстрее смирились», — объясняет Калныш в своей статье для платформы «Международная политика и общество».

По мнению журналиста, скандал с Дональдом Трампом вскоре стихнет, а вместе с этим процессом забудут и про Зеленского, если тот, конечно, не влипнет в новую историю.

«Внимание к Владимиру Зеленскому, на разогреве у которого выступил Дональд Трамп со своим импичментом, начнет скоро падать. Чтобы удержать внимание публики, от чего, говорят, украинский президент очень зависим, можно будет, только вляпавшись в очередной скандал или заставив вздрогнуть весь мир», — подытожил Калныш.

Напомним, Зеленский стал известен в США после телефонного разговора с президентом Дональдом Трампом. После этой беседы под Трампом пошатнулось кресло: была инициирована процедура импичмента. Трампа заподозрили в попытках собрать компромат на политического противника с помощью украинских политиков.

Фото Офис президента Украины

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

погода

Теплые дни перед резким похолоданием: синоптики предупредили о перемене погоды

Дмитрий Шепелев

Бывший муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев ушел с главного российского канала

Дмитрий Шепелев

«Это позор»: где будет работать Дмитрий Шепелев после ухода с Первого канала

карточки

Будут ли облагать налогом деньги на карточках: налоговики сделали важное заявление

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер