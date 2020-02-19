Политика

Внимание Запада к Зеленскому, на разогреве у которого в Мюнхене выступил Трамп, начнет падать, — журналист

Популярность Владимира Зеленского в США, которой он хвастался на Мюнхенской конференции по безопасности, вряд ли продлится долго. Такое мнение высказал политический обозреватель Валерий Калныш.

По мнению журналиста, интерес к Зеленскому теряется, поскольку тот не выглядит сильным политиком с сильной стратегией. «Очень трудно удерживать внимание к своим проблемам посторонних людей. Шесть лет — большой срок, и отсутствие быстрых, резких, агрессивных шагов, конечной целью которых стало бы возвращение оккупированных территорий, привело к тому, что с этим смирились прежде всего те, кто находится далеко от Украины. Чем дальше, тем быстрее смирились», — объясняет Калныш в своей статье для платформы «Международная политика и общество».

По мнению журналиста, скандал с Дональдом Трампом вскоре стихнет, а вместе с этим процессом забудут и про Зеленского, если тот, конечно, не влипнет в новую историю.

«Внимание к Владимиру Зеленскому, на разогреве у которого выступил Дональд Трамп со своим импичментом, начнет скоро падать. Чтобы удержать внимание публики, от чего, говорят, украинский президент очень зависим, можно будет, только вляпавшись в очередной скандал или заставив вздрогнуть весь мир», — подытожил Калныш.

Напомним, Зеленский стал известен в США после телефонного разговора с президентом Дональдом Трампом. После этой беседы под Трампом пошатнулось кресло: была инициирована процедура импичмента. Трампа заподозрили в попытках собрать компромат на политического противника с помощью украинских политиков.

Фото Офис президента Украины

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