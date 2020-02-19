- 13:01 В Иране заявили, что "черный ящик" сбитого самолета МАУ требует восстановления
- 12:59 Украина вводит безвиз с популярным курортом на Карибах
- 12:53 Стало известно, сколько денег Криштиану Роналду ежемесячно выделяет своей невесте
- 12:37 Эвакуация украинцев из Китая: карантинное помещение возьмут под двойную охрану
- 12:35 Дожди и сильный ветер: синоптик предупредила украинцев об ухудшении погоды
- 12:33 "Шоколадка": Регина Тодоренко загорела до неузнаваемости
- 12:28 Внимание Запада к Зеленскому, на разогреве у которого в Мюнхене выступил Трамп, начнет падать, — журналист
- 12:23 Погрузчик задавил мужчину и женщину: первые подробности ЧП в Одесском порту
- 12:17 Курс доллара стабилизировался: когда ситуация изменится
- 12:16 Бритни Спирс попала в больницу с переломом
- 12:10 Зафиксировали более 2000 взрывов: обнародованы шокирующие детали боя возле Золотого
- 11:52 В центре Львова вместо рекламы запустили порно: видео происшествия попало в сеть
Внимание Запада к Зеленскому, на разогреве у которого в Мюнхене выступил Трамп, начнет падать, — журналист
Популярность Владимира Зеленского в США, которой он хвастался на Мюнхенской конференции по безопасности, вряд ли продлится долго. Такое мнение высказал политический обозреватель Валерий Калныш.
По мнению журналиста, интерес к Зеленскому теряется, поскольку тот не выглядит сильным политиком с сильной стратегией. «Очень трудно удерживать внимание к своим проблемам посторонних людей. Шесть лет — большой срок, и отсутствие быстрых, резких, агрессивных шагов, конечной целью которых стало бы возвращение оккупированных территорий, привело к тому, что с этим смирились прежде всего те, кто находится далеко от Украины. Чем дальше, тем быстрее смирились», — объясняет Калныш в своей статье для платформы «Международная политика и общество».
По мнению журналиста, скандал с Дональдом Трампом вскоре стихнет, а вместе с этим процессом забудут и про Зеленского, если тот, конечно, не влипнет в новую историю.
«Внимание к Владимиру Зеленскому, на разогреве у которого выступил Дональд Трамп со своим импичментом, начнет скоро падать. Чтобы удержать внимание публики, от чего, говорят, украинский президент очень зависим, можно будет, только вляпавшись в очередной скандал или заставив вздрогнуть весь мир», — подытожил Калныш.
Напомним, Зеленский стал известен в США после телефонного разговора с президентом Дональдом Трампом. После этой беседы под Трампом пошатнулось кресло: была инициирована процедура импичмента. Трампа заподозрили в попытках собрать компромат на политического противника с помощью украинских политиков.
Фото Офис президента Украины
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...