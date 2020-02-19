Ужесточение контроля над счетами и банковскими переводами в Украине: что важно знать

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Недавнее решение государства об изменении порядка финансового мониторинга счетов украинских граждан и компаний вызвало широкий общественный резонанс и начало обрастать слухами. И если бизнесменов взволновало новшество о расширении субъектов финансового мониторинга, о чем «ФАКТЫ» расскажут отдельно, то простых людей в первую очередь интересует, кто теперь имеет доступ к их счетам и какие денежные операции граждан могут быть признаны подозрительными или незаконными после 28 апреля, когда вступят в силу новые нормы Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

«Операции граждан с криптовалютами теперь подпадают под финансовый мониторинг»

«Прежде всего нужно помнить, что законом было изменено понятие «пороговые операции», — рассказал «ФАКТАМ» заместитель главы Национальной ассоциации адвокатов, управляющий партнер юрфирмы GOLAW Валентин Гвоздий. - Отныне пороговыми операциями, которые могут осуществляться гражданами и подлежат финансовому мониторингу, считаются такие, сумма которых равна 400 000 гривен (в сфере лотерей или азартных игр — 30 000 гривен) или превышает этот размер, а также равна 400 000 гривен или превышает данную сумму в иностранной валюте, банковских металлах, других активах (учитывается официальный курс гривни на момент проведения финансовой операции). При этом операции должны иметь хотя бы один из следующих признаков:

операции по переводу средств за границу (в том числе в оффшорные зоны);

операции с наличными (внесение, перевод, получение средств);

операции политически значимых лиц, членов их семей или лиц, связанных с политически значимыми лицами;

перевод или зачисление средств, предоставление, получение кредита и другие, которые совершаются из страны или в страну, не выполняющую международных обязательств и рекомендаций.

Также пороговыми считаются подозрительные финансовые операции независимо от суммы, на которую они проводятся. При этом при определении подозрительной операции используются типологические исследования, подготовленные Госфинмониторингом, и рекомендации других субъектов финансового мониторинга.

Также гражданам нужно обратить особое внимание на операции, которые они проводят с криптовалютой, ведь такие теперь тоже подпадают под финмониторинг. Если человек будет осуществлять платеж в криптовалюте на сумму более 30 тысяч грн в эквиваленте, то ему нужно будет объяснить происхождение и назначение принадлежащих ему виртуальных активов. Если такая операция будет казаться подозрительной субъекту, который ее проводит, о ней будет сообщено Госфинмониторингу".

Однако здесь есть и подводные камни.

«В первую очередь стоит отметить, что на самом деле не так страшен закон, как Справочник кодов признаков подозрительных операций, на основании которых субъекты первичного финансового мониторинга (СПФМ) — а это банки, финкомпании, страховые агентства, аудиторы, адвокаты, казино и так далее -будут проявлять повышенное внимание и при определенных условиях „стучать“ в Государственную службу финмониторинга, — сообщил „ФАКТАМ“ глава правления финансовой компании BENEDIXUS OU Александр Цейтельман. — На сегодня этот перечень установлен в приложениях № 2 и № 3 Приказа Минфина от 29.01.2016 № 24. Предполагается, что при вступлении в силу нового закона должен быть введен уже новый перечень операций и ситуаций, при которых финучреждения и специальные субъекты будут проявлять повышенное внимание. Поэтому какие-то конкретные „красные флажки“ в деятельности предприятий и граждан, кроме указанных в законе, пока назвать сложно», — отмечает эксперт.

«Даже снятие наличных со своей карточки в банкомате более двух раз в месяц может быть подозрительным»



Эта неопределенность может создать немало проблем не только бизнесу, но и гражданам.

«Поскольку четкого определения подозрительных операций нет, то подозрительной, по мнению органа финансового мониторинга, может оказаться любая операция, — рассказал «ФАКТАМ» независимый эксперт кандидат экономических наук Александр Хмелевский. — Даже снятие наличных со своей карточки в банкомате более двух раз в месяц может быть подозрительным. Любая сумма, которая поступила на ваш счет, или любая транзакция может оказаться под прицелом финансового мониторинга. Как правило, при возникновении подозрения банк блокирует средства и требует от клиента документы, которые объясняют данную операцию. Никакой презумпции невиновности здесь не существует. Это вы должны доказать, что никаких преступных действий не совершали, а не служба финансового мониторинга, которой что-то там показалось.

Граждане все чаще имеют проблемы с финансовым мониторингом. Невинный денежный перевод друзьям или родственникам может стать поводом для блокирования банковских счетов. Власть пытается перевести все операции покупки недвижимости, автомобилей и так далее в безналичную форму через банки. Однако банки при попытке клиента положить средства на банковский счет требуют от него предоставить документы, подтверждающие происхождение этих средств. В большинстве случаев человека отправляют за справкой в налоговую службу. А та, в свою очередь, требует уплатить налоги с этих средств", — подчеркнул Хмелевский.

Так какие же санкции теперь могут применяться к гражданам за нарушения, выявленные в ходе финансового мониторинга?

«По закону граждане становятся клиентами для субъектов первичного финансового мониторинга, если обращаются к СПФМ для получения услуг, пользуются услугами СПФМ, являются стороной договора с СПМФ или являются игроками в лотерею или азартную игру, — сообщил Валентин Гвоздий. — Статьей 32 закона определено, что лица, виновные в нарушении требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия, а также в причастности к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, к финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения или в содействии другим лицам в совершении таких действий, несут ответственность согласно закону.

Законом вводится новое понятие — «замораживание активов», связанных с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового уничтожения и его финансированием. СПФМ обязан заморозить активы клиента, если он имеет подозрения относительно их незаконного происхождения или о возможной незаконной цели их использования, а одновременно с замораживанием таких активов — сообщить в Госфинмониторинг и Службу безопасности Украины. После замораживания должен сообщить об этом клиенту в письменной форме по его письменному запросу. Под замораживанием активов следует понимать запрет на осуществление перевода, конвертирования, размещения, движения активов, связанных с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового уничтожения и его финансированием, на основе резолюций Совета Безопасности ООН, решений иностранных государств, суда", — рассказал Гвоздий.

Стоит отметить, что Государственная налоговая служба опровергла слухи о том, что в ближайшее время вводится новый налог на пополнение банковских карт. В ведомстве уточнили: информация о том, что вводится новый налог и теперь будут облагаться налогом все средства, поступающие на частные карты, не соответствует действительности. Налогообложение будет осуществляться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством. В то же время Нацбанк отсрочил до 2 июня 2020 года введение нового порядка предоставления банками информации о предлагаемых людям кредитах.

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