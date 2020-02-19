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Происшествия

В Одессе полицейский изнасиловал несовершеннолетнюю, находившуюся в розыске

14:21 19 февраля 2020 1011
полиция
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Очередной скандал в полиции. Если ранее «отличались» в основном взяточники, а также устраивавшие «пьяные» ДТП сотрудники, то сейчас другое ЧП. «Бравый» полицейский увидел на улице несовершеннолетнюю, которая числилась в розыске. Он узнал ее по фотографии, которая ранее была распространена правоохранителями.

По имеющейся информации, страж правопорядка подошел к ней, начал диалог. Затем они вместе прошлись по улицам и полицейский пригласил новую знакомую к себе домой. Как стало известно, там он «предпринял в отношении девушки развратные действия».

В региональном главке Нацполиции подтвердили такое ЧП.

«Сейчас проверяется информация о неправомерных действиях полицейского в отношении несовершеннолетней. Для выяснения обстоятельств руководство ГУ Нацполиции назначило служебное расследование. На время его проведения работник отстранен от исполнения служебных обязанностей», — сообщили в главке.

По результатам будет принято решение о дальнейшем пребывании работника в рядах полиции. В то же время о происшествии проинформированы представители Государственного бюро расследований, которые предоставят правовую оценку действиям полицейского.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на днях в Запорожье педофил изнасиловал двух мальчиков. Мужчина увидел детей на улице и пригласил их к себе домой «посмотреть металлоискатель».

А в городе Каменское Днепропетровской области задержали 35-летнего мужчину, который изнасиловал 13-летнюю школьницу.

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