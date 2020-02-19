Где смотреть онлайн «Динамо» — «Ворскла»: расписание трансляций матчей 19-го тура УПЛ

Спорт

В субботу, 22 февраля, поединками в Мариуполе и Киеве возобновятся баталии в чемпионате Украины по футболу.

Отметим, что встреча между киевским «Динамо» и полтавской «Ворсклой» состоится не на «Олимпийском», а на клубной арене «бело-синих» имени Валерия Лобановского. Причина в том, что за проявление динамовскими болельщиками расизма во время матча премьер-лиги с «Шахтером» столичный клуб наказан проведением одной домашней игры УПЛ при пустых трибунах.

На поединке подопечных Алексея Михайличенко, завершивших сбор в Турции победой над одноклубниками из Тбилиси, с полтавчанами, кроме журналистов и сотрудников клубов, смогут присутствовать только дети до 14 лет из футбольных школ в сопровождении тренеров или педагогов.

Отметим, что для наставника полтавчан Юрия Максимова это будет первая встреча во главе «Ворсклы» против своих бывших одноклубников. Последние шесть встреч УПЛ динамовцы выиграли у «бело-зеленых» с общим счетом 14:1, в частности, разгромив тогда еще подопечных Виталия Косовского в первом круге в Полтаве — 5:0.

Букмекеры в предстоящей игре практически не сомневаются в победе подопечных Алексея Михайличенко. В частности, контора «Фаворит Спорт» принимает ставки на успех «Динамо» с коэффициентом 1,13, на ничью — 8,80, на выигрыш «Ворсклы» — 19,00.

Чемпионат Украины. 19-й тур

22 февраля (суббота)

«Мариуполь» — «Заря» 14:00 «Футбол 2»

«Динамо» — «Ворскла» 17:00 «2+2»

23 февраля (воскресенье)

«Карпаты» — «Днепр-1» 14:00 УНИАН

«Александрия» — «Колос» 14:00 «Футбол 1»

«Шахтер» — «Десна» 17:00 «Футбол 1»

«Олимпик» — «Львов» 19:30 «Футбол 1»

Положение команд после первой части сезона:

1. «Шахтер» — 50 очков;

2. «Динамо» — 36;

3. «Заря» — 34;

4. «Десна» — 33;

5. «Александрия» — 33;

6. «Мариуполь» — 22;

7. «Колос» — 20;

8. «Днепр-1» — 18;

9. «Олимпик» — 18;

10. «Львов» — 15;

11. «Ворскла» — 14;

12. «Карпаты» — 11.

Бомбардиры: 14 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 9 — Александр Филиппов («Десна»), Богдан Леднев («Заря»); 8 — Артем Беседин («Динамо»), Марлос («Шахтер»); 7 — Тайсон («Шахтер»), Дмитрий Хлебас («Десна»), Виктор Цыганков («Динамо»); 6 — Беньямин Вербич («Динамо»); 5 — Назарий Русин, Владлен Юрченко (оба — «Заря»), Карлос де Пена («Динамо»), Кирилл Ковалец («Александрия»), Евгений Назарина («Карпаты»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что динамовец де Пена в Турции забил шикарный гол с центра поля.

Фото ФК «Динамо»

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