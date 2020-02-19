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Происшествия

Маршрутка снесла остановку с людьми: фото и видео страшной аварии в Мариуполе

14:59 19 февраля 2020 91
маршрутка
Инф. «ФАКТОВ»

В Мариуполе маршрутка с пассажирами по непонятным причинам потеряла управляемость и въехала в остановку с людьми. На остановке стояли мужчина и женщина, их с травмами увезли в больницу.

О силе удара свидетельствует состояние остановочного павильона — его придется монтировать с нуля.

Что касается маршрутки, то она ехала практически пустой — в салоне находилось не более четырех человек. Женщине-пассажирке оказали помощь на месте аварии, от госпитализации жительница Мариуполя отказалась.

маршрутка

Причины ДТП выясняются. Транспортное средство нуждается в серьезном ремонте, а водителю предстоит дать показания полиции.

маршрутка

Напомним, похожий случай имел место на Закарпатье: пострадали жители села, дожидавшиеся на остановке маршрутку. В толпу на скорости влетел потерявший управление квадроцикл. А в Херсонской области автомобиль въехал в группу людей, ждавших автобуса на обочине.

Фото mrpl. city

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