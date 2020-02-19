24.31 / 24.52 26.23 / 26.57
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Ураган в Великобритании: десятки тысяч пассажиров застряли в аэропортах (фото и видео)

15:29 19 февраля 2020 189
Человек на байдарке
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

Второй за месяц ураган обрушился на Великобританию 16 февраля. Ураган Dennis нанес удар по Уэльсу, Англии и югу Шотландии. Скорость ветра в отдельных местах превышала 150 км/ч.

Dennis принес с собой ливни. В течение 24 часов выпала месячная норма осадков. Уровень воды во многих реках поднялся до наивысшей за последние 40 лет отметки. Началось наводнение.

Затопленными оказались сотни домов. Только в Англии под воду ушли 594 населенных пункта, что является рекордным количеством за всю историю наблюдений.

По официальным данным, погибли пять человек. Все они были смыты водой и утонули.

Дожди будут идти как минимум до 23 февраля, предупреждают синоптики. Британский Красный Крест обратился к населению с предупреждением быть готовым к худшему. Ведется эвакуация. К ней привлечены армейские подразделения.

Нарушена работа всех видов транспорта. Движение поездов было отменено на десятках направлений в Южном Уэльсе, а также некоторых районах Англии и Шотландии. Автомобильные дороги размыты и серьезно пострадали в результате многочисленных оползней. Easyjet аннулировала более 230 пассажирских авиарейсов. Ее примеру последовали и другие авиакомпании. Речь идет примерно о 120 тысячах пассажиров, которые не смогли улететь.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что смертоносный ураган обрушился на Германию.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

погода

Теплые дни перед резким похолоданием: синоптики предупредили о перемене погоды

Дмитрий Шепелев

Бывший муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев ушел с главного российского канала

Дмитрий Шепелев

«Это позор»: где будет работать Дмитрий Шепелев после ухода с Первого канала

Крым

Санкции работают: оккупанты открыто признали провал в Крыму

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер