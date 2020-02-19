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Ураган в Великобритании: десятки тысяч пассажиров застряли в аэропортах (фото и видео)
Второй за месяц ураган обрушился на Великобританию 16 февраля. Ураган Dennis нанес удар по Уэльсу, Англии и югу Шотландии. Скорость ветра в отдельных местах превышала 150 км/ч.
Dennis принес с собой ливни. В течение 24 часов выпала месячная норма осадков. Уровень воды во многих реках поднялся до наивысшей за последние 40 лет отметки. Началось наводнение.
Затопленными оказались сотни домов. Только в Англии под воду ушли 594 населенных пункта, что является рекордным количеством за всю историю наблюдений.
По официальным данным, погибли пять человек. Все они были смыты водой и утонули.
Дожди будут идти как минимум до 23 февраля, предупреждают синоптики. Британский Красный Крест обратился к населению с предупреждением быть готовым к худшему. Ведется эвакуация. К ней привлечены армейские подразделения.
Нарушена работа всех видов транспорта. Движение поездов было отменено на десятках направлений в Южном Уэльсе, а также некоторых районах Англии и Шотландии. Автомобильные дороги размыты и серьезно пострадали в результате многочисленных оползней. Easyjet аннулировала более 230 пассажирских авиарейсов. Ее примеру последовали и другие авиакомпании. Речь идет примерно о 120 тысячах пассажиров, которые не смогли улететь.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что смертоносный ураган обрушился на Германию.
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Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..