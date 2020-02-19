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Шелковое платье и пиджак: назван самый модный стиль весенней одежды (фото)
Прошедшие Недели моды в Милане, Нью-Йорке и Париже показали, что на подиумы вновь вернулся стиль кантри. Именно его дизайнеры рекомендуют выбирать весной, формируя свой новый образ.
— Стиль кантри — это возрожденная классика, — рассказал «ФАКТАМ» ведущий популярного мейковер-шоу «Місія: краса» («Украина»), известный стилист Ильяс Сахтара. — Он помогает сделать образ любой девушки романтичным, а одежду — удобной. Это важно особенно сейчас, когда представительницы прекрасного пола ведут активный образ жизни. В общем, кантри — это всегда просто, удобно и красиво. Чтобы соответствовать стилю, достаточно надеть легкое шелковое платье с вельветовым пиджаком пудрового цвета. В таком образе легко решать повседневные дела и чувствовать себя молодой и свежей.
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К платью в стиле кантри подойдет обувь без каблуков. Она будет кстати еще и в том случае, если женщина любит быстрый ритм жизни. Признаюсь, мне по душе этот стиль, он подчеркивает перчинку в характере женщины.
Ранее известный украинский фэшн-эксперт, режиссер телепроектов о моде Светлана Лищинская рассказала «ФАКТАМ» о трендах девяностых в одежде, которые будут актуальны в нынешнем году.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.