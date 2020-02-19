Очень вкусные творожные пончики: легкий рецепт (фото)

Стиль жизни

20 февраля в Польше отмечают необычный праздник — Жирный четверг. В этот день стоит забыть о калориях. Ведь согласно поверью, чем больше удовольствие получишь от съеденных сегодня пончиков, тем больше достаток ждет в этом году.

Легким рецептом пончиков с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.

Творожные пончики Ингредиенты: творог — 200 г;

мука — 100 г;

сахар — 20 г;

ванильный сахар — 10 г;

желток 1 яйца;

соль — щепотка;

сода — щепотка;

лимонный сок.

Приготовление: Перебить в блендере творог, сахар, желток и ванильный сахар. Добавить соду с лимонным соком, соль, муку. Замешать тесто, сформировать пончики и пожарить их в большом количестве растительного масла. Выложить на бумажное полотенце и посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Ранее Элла Иванова поделилась с «ФАКТАМИ» легкими рецептами вкуснейших цветных блинов на Масленицу.

А рецепты деликатесов для здоровья и стройности предложила кулинарный блогер Лариса Богуцкая.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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