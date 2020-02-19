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Очень вкусные творожные пончики: легкий рецепт (фото)
20 февраля в Польше отмечают необычный праздник — Жирный четверг. В этот день стоит забыть о калориях. Ведь согласно поверью, чем больше удовольствие получишь от съеденных сегодня пончиков, тем больше достаток ждет в этом году.
Легким рецептом пончиков с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.
Творожные пончики
Ингредиенты:
- творог — 200 г;
- мука — 100 г;
- сахар — 20 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- желток 1 яйца;
- соль — щепотка;
- сода — щепотка;
- лимонный сок.
Приготовление:
Перебить в блендере творог, сахар, желток и ванильный сахар. Добавить соду с лимонным соком, соль, муку. Замешать тесто, сформировать пончики и пожарить их в большом количестве растительного масла. Выложить на бумажное полотенце и посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!
Ранее Элла Иванова поделилась с «ФАКТАМИ» легкими рецептами вкуснейших цветных блинов на Масленицу.
А рецепты деликатесов для здоровья и стройности предложила кулинарный блогер Лариса Богуцкая.
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Фото из альбома Эллы Ивановой
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