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Стиль жизни

Очень вкусные творожные пончики: легкий рецепт (фото)

10:15 18 февраля 2020 5
пончики
Ольга СМЕТАНСКАЯ, «ФАКТЫ»

20 февраля в Польше отмечают необычный праздник — Жирный четверг. В этот день стоит забыть о калориях. Ведь согласно поверью, чем больше удовольствие получишь от съеденных сегодня пончиков, тем больше достаток ждет в этом году.

Легким рецептом пончиков с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.

Творожные пончики

Ингредиенты:

  • творог — 200 г;
  • мука — 100 г;
  • сахар — 20 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • желток 1 яйца;
  • соль — щепотка;
  • сода — щепотка;
  • лимонный сок.

Приготовление:

Перебить в блендере творог, сахар, желток и ванильный сахар. Добавить соду с лимонным соком, соль, муку. Замешать тесто, сформировать пончики и пожарить их в большом количестве растительного масла. Выложить на бумажное полотенце и посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Ранее Элла Иванова поделилась с «ФАКТАМИ» легкими рецептами вкуснейших цветных блинов на Масленицу.

А рецепты деликатесов для здоровья и стройности предложила кулинарный блогер Лариса Богуцкая.

Читайте также: Пышные ароматные пончики «Вкус счастья»: легкий рецепт

Фото из альбома Эллы Ивановой

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