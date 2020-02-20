На Полтавщине устроили пикет против размещения эвакуированных из Уханя украинцев

Общество и люди

С 20:00 среды, 19 февраля, возле медицинского центра Нацгвардии «Новые Санжары» под Полтавой собрались около сотни местных жителей, протестуя против возможного поселения сюда людей, эвакуированных из китайского Уханя. Первым об этом на своей странице в Facebook написал местный житель Николай Яременко.

«На входе в медцентр «Новые Санжары собрались представители Новосанжарской громады, обсуждаем возможное заселение санатория инфицированными коронавирусом граждан Украины, которых привезли из Китая. Никто толком не знает ситуации. Слухи разные ходят. Народ против такой затеи. Да кто же тот народ слушает…», — написал Николай Яременко.

Собравшиеся на пикет боятся, что «китайцы» завезут в Украину опасный коронавирус. По информации, которая гуляет среди этих люди, самолет должен приземлиться в аэропорту «Полтава». Но народ намерен не пускать пассажиров в обычный санаторий, который, по их словам, не годится для изоляции, возможно, зараженных людей.

Участников протеста охраняют два полицейских, на место происшествия вызваны также сотрудники СБУ.

Председатель Новосанжарской объединенной территориальной громады Инна Коба, которая тоже находится под стенами медицинского центра, журналистам «Полтавського ТБ» сообщила, что до последнего ничего не знала о летящем в Полтаву самолете из Китая. А с утра это событие планируется обсудить на внеплановой сессии поселкового совета.

Информацию о том, что эвакуированных из Китая украинцев поселят в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах, как оказалось, сотрудники издания «Эхо» из соседних Кобеляк получили еще в конце прошлой недели. Вроде бы утечка информации произошла от военных медиков, работающих в Полтаве. Хотя руководство санатория категорически отвергало эти слухи. Однако в среду вечером в редакцию позвонил мужчина и сообщил, что владеет стопроцентной информацией, что карантин для эвакуированных будет устроен именно в «Новых Санжарах». На это, дескать, указывает и и. о. генерального директора Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игоря Кузина, который заявил о том, что определены два заведения санаторного типа. Хотя он говорил о Киевщине.

Как обычно, комментаторы в социальных сетях разделились на два лагеря. Одни категорически против «ввоза заразы» и предлагают разместить их в «Феофании», а другие сочувствуют тем, которых не хочет принимать родина. Вторых все-таки больше. «Людей определяют на обсервацию. То есть, они не больны, просто ограничены в перемещении. Народ, вы что, в средневековье живете? У нас корь в городе, а вы тут за коронавирус хай подняли. У „короны“ смертный коэффициент 2,6, у кори — 18. Ниче так разница?». «Сочувствую людям на самолете. Там натерпелись, и теперь знать, как им „рады“ на родине. Стыдно читать такое. А людям куда деваться. Просто нужно соблюсти все карантинные протоколы. А у нас все „грамотные“ — сразу шины…».

Как сообщали «ФАКТЫ», подобные протесты прошли в нескольких украинских городах.

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