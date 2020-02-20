Наступил знак Рыб: кто эти люди и чего им ожидать

Стиль жизни

20 февраля с вхождением Солнца в новое созвездие зодиакального круга в свои права вступает знак Рыб. Что представляют собой рожденные под ним люди и что их ждет в ближайшем будущем, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астролог Людмила Булгакова. Ранее она напомнила о магической дате 20.02.2020 и о том, как и когда в этот день нужно загадать желание, чтобы оно сбылось.

— Рыбы — двенадцатый знак зодиака, замыкающий астрологический зодиакальный круг, — говорит Людмила. — Он относится к стихии Воды и находится под патронатом двух планет — всесильного Юпитера и загадочного Нептуна. Оба эти фактора — приверженность стихии Воды и покровительство сразу двух небесных тел — определяют нестабильность и противоречивость их натуры: об этом говорит даже их символ — две рыбки, плывущие в разные стороны. Рыбы сложно принимают важные решения, колеблются и страдают из-за того, что их желания противоположны и не вписываются в единую картину. Впрочем, считается, что символ знака говорит также о борьбе души и тела, невозможности самовыражения и жизни после смерти.

Рыбы — очень восприимчивый и чувствительный знак, который обладает интуицией, позволяющей его представителям ощущать других людей, как самих себя — читать их мысли, воспринимать их чувства и предвидеть их поступки. Рыбы также обладают ярким воображением и безудержной фантазией, что позволяет им занимать первые места в рейтингах профессий, связанных с креативом. Если им не удается связать с творчеством жизнь и профессию, они становятся искусствоведами или поклонниками чужих талантов. Двойственность Рыб сказывается и на их мировоззрении и поведении: они искренне верят в бога, но при этом часто совершают действия, которые не укладываются в моральный кодекс религиозного человека, их девиз — «грешить и каяться!» Рыбы любят делать добрые дела, но при этом часто совершают их назло тому, кого решили облагодетельствовать.

— Какие качества представителей знака можно назвать положительными, а какие — отрицательными?

— Рыбы добры и участливы, они готовы жертвовать собой ради других, но их любовь гораздо больше напоминает жалость, что нравится далеко не всем объектам их любви. Но именно поэтому представители знака часто становятся медицинскими работниками, волонтерами и миссионерами, где их жертвенность особенно востребована. Рыбы любят путешествовать — им нравится изучать быт и культуру народов, которые далеки от их собственных. Если по какой-то причине им приходится жить в чуждой им среде, они легко ассимилируются и ничем не отличаются от местных жителей. Рыбы вообще умеют приспосабливаться к новым обстоятельствам, поэтому пользуются репутацией людей непотопляемых. Представители знака тонко чувствуют моду — они всегда одеты в соответствии с последними тенденциями, но при этом умудряются не выглядеть их жертвами. Они увлекаются магией и эзотерикой: все, что не имеет объяснения с материальной точки зрения, притягивает их как магнитом. Рыб можно также назвать «последними романтиками»: они склонны идеализировать своих возлюбленных, приписывая им черты, которых у них и в помине не было.

К отрицательным качествам представителей знака относятся лень — в этом смысле они являются чемпионами мира, отрицание действительности и стремление жить в мире иллюзий, отказ воспринимать себя и свои поступки адекватно. Рыбы также не дружат с логикой — втолковать им что-то с этой точки зрения практически невозможно. Ну, а главным негативным качеством представителей знака является то, что они — разрушители, которые под самыми благовидными предлогами могут по кирпичикам разнести как семью, так и государство — например, разваливший Советский Союз Михаил Горбачев появился на свет под знаком Рыб.

— Что представляют собой мужчины-Рыбы?

— Прежде всего, они мечтатели, которые видят будущее в ярких тонах и уверены, что им удастся достичь всего, чем они грезят. При принятии важных решений они подвержены сомнениям и метаниям, поэтому в браке с ними ощутить себя как за каменной стеной не удастся. Даже те из мужчин-Рыб, которым удалось преодолеть все препятствия на пути к важной жизненной цели, в душе все равно остаются ранимыми и мнительными. Свои неудачи мужчины-Рыбы переживают очень остро и чаще, чем представители других знаков, склонны к хандре и депрессии. При этом они очень доброжелательны и общительны, с ними легко найти общий язык. В любви такие мужчины ищут идеал, а не найдя его, придумывают себе несуществующую даму сердца, которой могут поклоняться втайне от всех. Влюбляются они быстро, но, не сумев выстроить отношения с близким человеком, так же быстро с ним расстаются, оставляя его в сомнениях: что он сделал не так?

— Что можно сказать о женщинах-Рыбах?

— Они очаровательны, и еще не родился мужчина, которого такое нежное, тонкое и ранимое существо не смогло бы очаровать. Главное оружие такой женщины — ее слабость и беззащитность, поэтому в желающих помочь им представителях сильного пола недостатка не наблюдается. Все вышесказанное не мешает женщинам-Рыбам обладать редкостной практичностью и расчетливостью, по которым они дадут фору всем другим знакам, вместе взятым. Они женственны, но при этом взбалмошны, мнительны и внушаемы, и, если даме-Рыбе что-то взбрело в голову, она всерьез осложнит жизнь окружающим ее людям. Таким женщинам свойственно играть роль жертвы, которую они часто сами берут на себя, взваливая на свои плечи проблемы всей семьи, включая родителей и мужа.

— Что ждет представителей знака Рыб в ближайшее время?

— События их жизни — неразбериха как в профессиональной, так и в личной сфере — будут предопределены Нептуном, который до 2025 года зашел погостить в свой дом — то есть в знак Рыб. Там он все переставит с ног на голову, и представителям знака рекомендуется заранее подготовиться переменам, которые ждут их в ближайшее время. Уже нынешней весной Рыбы сконцентрируются на делах своего дома, где им, возможно, придется делать ремонт, необходимость которого назрела давно. Во второй половине 2020 года представителей знака ждут солидные заработки и, как следствие, не менее серьезные траты, когда они смогут позволить себе приобрести то, о чем раньше только мечтали.

Ранее астролог Людмила Булгакова составила лунный календарь до 23 февраля, рассказав о том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня, вплоть до того, когда лучше заключать сделки или менять прическу.

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