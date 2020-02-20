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Происшествия

Выстрелил прямо в глаз: в Одессе мужчина с пистолетом и ножом напал на семью с ребенком (фото)

17:31 20 февраля 2020 396
Выстрелил прямо в глаз: в Одессе мужчина с пистолетом и ножом напал на семью с ребенком (фото)
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В четверг, 20 февраля, на улице Среднефонтанской, что в курортной зоне Одессы, раздались выстрелы. Как сообщают в соцсетях очевидцы инцидента, неизвестный с пистолетом и ножом возле дома № 12 напал на семью с маленьким ребенком, открыл огонь и попал мужчине в глаз. (На днях в Одессе неизвестный расстрелял женщину в парикмахерской.)

Вмешались прохожие, которые «скрутили» злоумышленника, отобрали у него оружие и вызвали полицию.

В полиции официально данное ЧП пока не комментируют, хотя сам факт происшествия не отрицают.

Как стало известно «ФАКТАМ», злоумышленника и нескольких участников инцидента доставили в отдел полиции для уточнения всех обстоятельств.

Позже появилась информация, что накануне между мужчинами произошел конфликт, в результате которого 45-летний выстрелил в лицо 24-летнему. Оба — жители Одессы. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Кременчуге неизвестные злоумышленники застрелили мужчину средь бела дня на остановке общественного транспорта.

А в Николаеве пару дней назад конфликт между двумя мужчинами на парковке закончился стрельбой.

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