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Выстрелил прямо в глаз: в Одессе мужчина с пистолетом и ножом напал на семью с ребенком (фото)
В четверг, 20 февраля, на улице Среднефонтанской, что в курортной зоне Одессы, раздались выстрелы. Как сообщают в соцсетях очевидцы инцидента, неизвестный с пистолетом и ножом возле дома № 12 напал на семью с маленьким ребенком, открыл огонь и попал мужчине в глаз. (На днях в Одессе неизвестный расстрелял женщину в парикмахерской.)
Вмешались прохожие, которые «скрутили» злоумышленника, отобрали у него оружие и вызвали полицию.
В полиции официально данное ЧП пока не комментируют, хотя сам факт происшествия не отрицают.
Как стало известно «ФАКТАМ», злоумышленника и нескольких участников инцидента доставили в отдел полиции для уточнения всех обстоятельств.
Позже появилась информация, что накануне между мужчинами произошел конфликт, в результате которого 45-летний выстрелил в лицо 24-летнему. Оба — жители Одессы. Пострадавшего госпитализировали.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Кременчуге неизвестные злоумышленники застрелили мужчину средь бела дня на остановке общественного транспорта.
А в Николаеве пару дней назад конфликт между двумя мужчинами на парковке закончился стрельбой.
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