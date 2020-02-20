Стиль жизни

Когда не стоит стричься и заниматься спортом: лунный календарь на 24 февраля — 1 марта

О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня наступающей недели — с 24 февраля по 1 марта 2020 года, когда лучше решать финансовые вопросы, заниматься спортом, стричься или идти в баню, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астролог Людмила Булгакова. Ранее она напомнила, что 20 февраля с вхождением Солнца в новое созвездие зодиакального круга в свои права вступает знак Рыб, и рассказала, что представляют собой рожденные под ним люди и что их ждет в ближайшем будущем.

24 февраля

Символ дня: рог изобилия

Характеристика: день начала важных дел — любой проект, который стартует в этот день, обречен на успех.

Бизнес и финансы: можно заключать сделки и подписывать договора, а также покупать и продавать недвижимость и автомобили.

Личная жизнь: не стоит назначать свидания и встречи с друзьями — взаимное недопонимание может привести к ссоре.

Здоровье: болезни этого дня кратковременны и быстро проходят.

Уход за внешностью: любые манипуляции с волосами негативно отразятся не только на внешности, но и на жизни вообще.

Спорт: в зале можно выполнять упражнения любой сложности.

Дом, сад, огород: в саду нельзя обрезать сухие ветки. Дома можно заниматься делами любой сложности.

25 февраля

Символ дня: барс, готовящийся к прыжку

Характеристика: день активной борьбы добра и зла, когда мнительные люди станут еще более ранимыми и впечатлительными, чем обычно. Чтобы избежать обиды со стороны агрессивно настроенных людей, нужно быть готовым постоять за себя.

Бизнес и финансы: день идеально подходит для принятия важных решений.

Личная жизнь: выяснение отношений с близкими людьми чревато ссорой.

Здоровье: болезнь, начавшаяся в этот день, может оказаться продолжительной и привести к серьезным осложнениям. Особенно внимательным нужно быть к головным болям.

Уход за внешностью: стрижка, сделанная в этот день, негативно скажется на состоянии волос.

Спорт: рекомендуется заниматься спортом без энтузиазма.

Дом, сад, огород: рассаду и домашние цветы нужно чаще поливать. От домашних дел лучше отказаться.

26 февраля

Символ дня: древо познания

Характеристика: любые дела этого дня оставят чувство неудовлетворенности — не стоит принимать такое «послевкусие» близко к сердцу, оно обусловлено не реальной ситуацией, а влиянием Луны.

Бизнес и финансы: финансовые и бизнес-проекты этого дня очень быстро принесут солидные дивиденды.

Личная жизнь: встречи с друзьями и романтические свидания лучше отменить.

Здоровье: болезни этого дня могут стать хроническими, поэтому тянуть с обращением к врачу не стоит.

Уход за внешностью: стрижка, сделанная в этот день, может негативно отразиться на структуре волос (они могут стать тонкими, сухими и ломкими) и на состоянии общего здоровья.

Спорт: в зале стоит отдать приоритет умеренной физической нагрузке — например, йоге или пилатесу.

Дом, сад, огород: можно поливать рассаду. День подходит для любых домашних дел.

27 февраля

Символ дня: кабан, роющий землю

Характеристика: принимая важные решения, важно просчитывать возможные риски и тщательно взвешивать все «за» и «против».

Бизнес и финансы: не стоит приступать к реализации новых проектов, не закончив старые, «зависшие» дела, в противном случае они будут все время тянуть назад.

Личная жизнь: можно смело делать шаг навстречу любимому человеку — признаваться в любви, делать предложение руки и сердца.

Здоровье: на первые признаки недомогания необходимо реагировать без промедления — обращаться к врачу и начинать лечение.

Уход за внешностью: идеальный день для стрижки и других манипуляций с волосами.

Спорт: в зале рекомендуются умеренные физические нагрузки.

Дом, сад, огород: можно прореживать рассаду. От домашних дел лучше отказаться.

28 февраля

Символ дня: журавль

Характеристика: день, когда рекомендуется пребывать в состоянии покоя и внутренней гармонии, не предпринимая активных действий, а наблюдая и анализируя.

Бизнес и финансы: наиболее успешными обещают быть научные исследования.

Личная жизнь: хороший день для прощения и примирения.

Здоровье: болезни этого дня не опасны, если только они не касаются верхних дыхательных путей — с такими недугами лучше не шутить.

Уход за внешностью: от похода в парикмахерскую лучше отказаться. Можно очищать кожу лица и тела и делать омолаживающие маски.

Спорт: спортом и физкультурой рекомендуется заниматься на свежем воздухе. Хороший результат также принесут занятия дыхательной гимнастикой.

Дом, сад, огород: домашними делами нужно заниматься по мере необходимости, генеральную уборку или большую стирку на этот день лучше не планировать.

29 февраля

Символ дня: флюгер

Характеристика: энергия организма бьет через край, из-за чего будет казаться, что под силу любые — даже самые сложные — цели. Главное, направлять ее на благие дела.

Бизнес и финансы: хороший день для общения с начальством — удастся добиться от него решения всех важных и нужных вопросов.

Личная жизнь: ни в коем случае нельзя желать плохого родным людям — в этот день слова имеют материальную силу.

Здоровье: особенно опасны такие болезни, как ангина или бронхит, с их лечением лучше не тянуть. Чтобы не заболеть, нужно гулять на свежем воздухе, чаще проветривать помещения и пить витамины.

Уход за внешностью: стричься в этот день не рекомендуется.

Спорт: спортом и физкультурой нужно заниматься на свежем воздухе.

Дом, сад, огород: можно поливать рассаду, а вот от пикировки лучше отказаться. Домашними делами нужно заниматься по мере необходимости.

1 марта

Символ дня: птица Феникс

Характеристика: день завершения всех начатых ранее дел. Можно отправляться в поездки и путешествия, начинать ремонт и перепланировку жилья.

Бизнес и финансы: благоприятное время для судебных решений.

Личная жизнь: день идеально подходит для общения с людьми из прошлого — одноклассниками или однокурсниками, с ними удастся настроиться на одну волну.

Здоровье: особого внимания потребует желудок — чтобы он не давал поводов для беспокойства, лучше на время сесть на диету. Также нежелательно находиться в местах большого скопления людей — велика вероятность подхватить вирус.

Уход за внешностью: стрижка улучшит не только внешний вид, но и состояние здоровья.

Спорт: физкультурой и спортом лучше заниматься без энтузиазма.

Дом, сад, огород: можно поливать и удобрять рассаду. Домашние дела нужно свести к минимуму.

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