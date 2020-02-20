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Сборная Украины с уверенной победы стартовала в отборе на Евробаскет-2021 (фото)
В четверг, 20 февраля, мужская сборная Украины по баскетболу стартовала в финальном отборочном раунде на чемпионат Европы, который пройдет в сентябре 2021 года в четырех странах — Германии, Грузии, Чехии и Италии.
Наша команда попала в группу F вместе со Словенией, Венгрией и Австрией. Отметим, что итогам отборочного этапа из каждой группы в финальный турнир выйдут по три команды.
Выездным матчем с Австрией подопечные Айнарса Багатскиса стартовали в нынешней кампании. Украинцы были явными фаворитами перед поединком с соперником, лишившимся своего лидера, центрового Рашида Махальбашича из немецкого «Ольденбурга», что «желто-синие» и подтвердили на площадке.
Захватив инициативу с самого начала игры, украинцы выиграли три четверти из четырех и заслуженно отпраздновали уверенную победу — 88:73 (22:17, 22:22, 20:9, 24:25). Примечательно, что хозяева выполнили по ходу игры на десять бросков больше, чем подопечные Айнарса Багатскиса, но с их точностью у австрийцев была настоящая беда…
В другом матче группы Венгрия неожиданно дома обыграла Словению — 77:75. Таким образом, после первого тура Украина и Венгрия набрали по 2 очка (наша команда опережает венгров благодаря лучшей разнице очков), а у Словении и Австрии пока по 1 набранному баллу. Следующий матч «желто-синие» проведут 23 февраля, когда в Запорожье примут Венгрию, а Словения сыграет в Копере с Австрией.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что баскетболист сборной Украины Максим Пустозвонов сделал предложение своей возлюбленной на Матче звезд в Киеве.
Фото Федерация баскетбола Украины
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