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Известный украинский баскетболист поразил возлюбленную во время матча в Киеве (видео)
Игрок сборной Украины по баскетболу Максим Пустозвонов на Матче звезд Суперлиги Пари-Матч сделал предложение своей девушке Лане Кауфман.
Так, 32-летний форвард «Киев-Баскета» в перерыве между четвертями позвал возлюбленную на паркет, стал на колено, достал кольцо и предложил ей выйти за него замуж. Красотка сказала «Да!», вызвав бурные аплодисменты в переполненном киевском Дворце спорта.
Как писали «ФАКТЫ», недавно молодой человек из города Наньнин в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая решил сделать романтический сюрприз своей девушке, с которой встречается уже пять лет. Он пригласил ее на концерт фолк-музыки. А затем, по предварительному сговору, представление прервалось и кавалер, опустившись на одно колено с букетом в руках, попросил возлюбленную выйти за него замуж.
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