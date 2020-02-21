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Происшествия

В Одесской области во дворе жилого дома прогремел взрыв: первые детали (фото)

10:49 21 февраля 2020 175
взрыв в Рени
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В ночь на пятницу, 21 февраля, в городе Рени, на юге Одесской области, раздался взрыв, грохот от которого был слышен в разных районах населенного пункта. Полиция получила информацию об этом ЧП в половине первого ночи от 32-летней местной жительницы, сказавшей, что «все это произошло во дворе дома, где проживают ее родственники». На место прибыли следственно-оперативная группа и взрывотехники. (На днях в Одессе поймали торговца оружием из зоны ООС.)

«Во дворе обнаружили следы от взрывов гранат, повреждены входные двери и окна дома. Люди, к счастью, не пострадали», — сообщили в полиции, не уточняя, сколько именно гранат взорвалось.

Сейчас полицейские продолжают работать на месте происшествия, устанавливаются обстоятельства ЧП и лица, причастные к нему.

По данному факту открыто производство по статье «Хулиганство» Уголовного кодекса Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что недавно суд вынес приговор мужчине, который пытался взорвать гранату на многолюдном рынке «Колос» в Николаеве.

А под Киевом на днях бросили боевую гранат в сторону дома известного бизнесмена — основателя сети «Ланет».

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