Доллар начал дорожать: как заробитчане влияют на курсы валют

Деньги

Несмотря на прогнозы экспертов о стабильности национальной валюты, курс доллара вырос, хотя и незначительно. Со среды, 19 февраля, американская валюта подорожала на 4 копейки, при этом европейская подешевела на копейку. Так, 21 февраля НБУ установил курсы на уровне 24,48 грн за доллар и 26,42 грн за евро. На наличном рынке ситуация практически не изменилась. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 24,27 грн, а купить — по 24,48 грн, евро — сдать по 26,19 грн, купить — по 26,52 грн.

«Курс гривни в пятницу, 21 февраля, находится около отметки 24,45 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Рынок взял небольшую паузу после приезда миссии Международного валютного фонда в Украину. И хотя кредит фонда сам по себе не является необходимостью, сотрудничество с МВФ повышает инвестиционную привлекательность Украины.

В то же время на мировых рынках доллар США продолжает расти, поскольку инвесторы на фоне рисков глобальной пандемии коронавируса и торможения мировых экономик спешат уйти в безопасные активы. Под сильным давлением находятся европейские валюты, что еще больше ухудшает конкурентоспособность украинских товаров на европейском рынке.

Вероятно, в ближайшей перспективе гривня продолжит демонстрировать волатильность с попытками ослабления, что позволит ей выйти из коридора 24,4−24,5 грн за доллар", — считает Шевчишин.

С таким прогнозом соглашаются и другие эксперты.

«За минувшую неделю курс доллара к гривне, устанавливаемый НБУ, практически не изменился, в других же сегментах рынка доллар к гривне снизился едва заметно — на 0,1−0,2%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлой пятницы официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, остался вблизи 24,48 грн. Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 24,46—24,48 до 24,44—24,46 грн (-0,1%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 24,32—24,53 до 24,27—24,48 грн (-0,2%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сохранилась на уровне 0,9%.

Очевидно, что курс доллара стабилизировался вблизи отметки 24,5 грн. Об этом свидетельствуют как минимальные, порой разнонаправленные в различных сегментах рынка, ежедневные колебания курса, так и минимальное его изменение за неделю. Это свидетельствует, что курс нащупал равновесие вблизи текущих значений и без серьезных изменений внутренних либо внешних факторов, влияющих на него, будет оставаться около нынешнего уровня.

На ближайшую неделю мы ожидаем незначительного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,4 грн, а наличный доллар в банках — около 24,2−24,4 грн", — прогнозирует Иосуб.

Стоит отметить, что, согласно данным Международного агрегатора статистических данных Visual Capitalist, Украина заняла первое место в Европе и вошла в десятку мировых лидеров по объему денежных переводов от трудовых мигрантов. Однако эксперты считают, что реальные поступления от заробитчан гораздо больше, чем показывает официальная статистика, а значит, влияние этих денег на финансовую систему страны недооценено.

«Как посчитали в НБУ, в 2019 году украинские трудовые мигранты перевели в страну около 12 млрд долларов, — рассказал «ФАКТАМ» аналитик «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаил Федоров. — Но я предположу, что это далеко не полная информация. Реальная цифра может достигать 30 млрд долларов, но ее практически невозможно установить. Ведь все дело в том, что ни НБУ, ни государство в целом просто физически не могут определить весь объем валюты, которую люди привозят в страну. Потому что невозможно подсчитать наличные деньги, перевозимые в кармане без декларирования.

Если вы работаете за границей и часто приезжаете домой, допустим, три-четыре раза в год, то вряд ли станете делать банковские переводы с комиссиями и не всегда хорошей конвертацией валюты или же осуществлять почтовые и иные переводы. Вам проще всего просто привезти наличность в своем кармане. И если ее, допустим, 2−3 тысячи долларов, то и декларировать не нужно. И так, я думаю, делают многие, причем, возможно, таким образом люди везут денег больше, чем официально переводят.

Судите сами. К примеру, из Польши, по данным НБУ, в 2019 году было переведено 3,8 млрд долларов. В то же время власти Польши говорят о том, что в стране работает минимум миллион украинцев, причем этот миллион — это те люди, которые находятся там в конкретный момент, общий же поток граждан, сменяющих друг друга, еще больше. Так вот, 3,8 млрд долларов на 1 млн человек — это всего 3 800 долларов в год на одного. Или же около 300 долларов в месяц на человека. Если исходить из более реальной цифры 1,5 млн человек, то среднее значение упадет до 200 долларов в месяц. Но, как по мне, эта сумма сильно занижена. Реальная может быть в два или даже в три раза больше. По нашим подсчетам, еще до 20 млрд долларов поступлений просто не учтены, потому что они привозятся людьми из разных стран в виде наличности.

И этими неучтенными деньгами как раз и объясняется практически постоянный дефицит внешней торговли Украины, который за девять месяцев 2019 года составил минус 9,8 млрд долларов. Этим как раз и объясняется слабая чувствительность курса гривни и ВВП страны к спаду промышленного производства. Ведь ВВП Украины в 2019 году вырос, несмотря на сильный спад в промышленности. Потому что, образно говоря, трудовые мигранты сегодня — это самая большая отрасль экономики Украины, больше, чем металлургия и сельское хозяйство, и успех заробитчан влияет на экономику страны отнюдь не меньше, чем работа других отраслей. Даже более того, если моя оценка размера поступлений от трудовых мигрантов верна, то это означает, что они за счет своего труда являются самым большим источником валюты для Украины.

И во всем этом для экономистов таится огромный подвох. Из-за колоссального количества неучтенных денег все расчетные экономические модели по данным статистики не работают. Ведь, согласно статистике, можно сказать, что Украина неплатежеспособна, поскольку есть и торговый дефицит, и одновременно отток капитала, и можно найти огромное количество финансовых дыр. Плюс к этому расчетные экономические модели не могут выявить неучтенный приток денег, потому что в Украине велика доля теневой экономики, а значит, крайне сложно собрать достаточно данных для нормальной оценки ситуации. Правда, экономисты все равно считают, и их расчеты в основной массе негативны, а потому они часто приходят к выводу, что гривня должна постоянно падать. А труд заробитчан перечеркивает все эти негативные расчеты. И экономическая ситуация в стране лучше, чем может показаться", — подчеркнул Федоров.

Стоит отметить, что вскоре государство начнет более жестко контролировать деньги своих граждан. Уже с 28 апреля меняется порядок финансового мониторинга счетов как украинских компаний, так и простых людей.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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