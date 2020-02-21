Где смотреть онлайн чемпионский бой Беринчик — Сармьенто: расписание трансляций

Спорт

В субботу, 22 февраля, в ТРЦ «Терминал» в Броварах под Киевом обладатель титула WBO International в легком весе непобедимый украинец Денис Беринчик (12 побед, 7 из них — нокаутом), попавший в прошлом году в серьезную аварию, проведет третью защиту титула в боксерском поединке против чемпиона Аргентины Эктора Сармьенто (21 победа, 14 — нокаутом, 1 поражение).

«Мой нынешний соперник — первый номер у себя на родине. Как известно, Аргентина — боксерская страна. Сармьенто провел более 20 поединков и 14 раз нокаутировал соперников. Поэтому недооценивать его не стоит», — отметил Денис Беринчик.

Денис Беринчик и Эктор Сармьенто

Пожалуй, не меньше, чем сам поединок, поклонников бокса интересует, чем же на сей раз Беринчик удивит своих болельщиков перед появлением в ринге. Ведь каждый его выход — яркое шоу. В каких только образах Денис не появлялся перед боями в прежние годы — гладиатора и казака, уголовника и олимпийского мишки, на мотоцикле и на лошади. Чем украинский боксер удивит на сей раз?

«Недавно ознакомился со сценарием выхода Дениса Беринчика, и первое, что я ответил: „Нет“. Меня уговорили. Вчера я уже сказал: „Да“. Очень красочно, зрелищно. Честно говоря, не могу много рассказывать, но одно могу сказать: „Такого в мире я еще не видел“. Это отличительная черта Дениса: выход в ринг иногда эпатажный, иногда дерзкий, иногда просто зрелищный, в этот раз имидж не меняется», — цитирует промоутера боксера Александра Красюка Xsport.

Напомним, что Денис Беринчик занимает четвертую строчку рейтинга WBO, так что победа в этом противостоянии еще на шаг приблизит уроженца Краснодона Луганской области к поединку за звание чемпиона мира.

Прямую трансляцию вечера бокса в Броварах смотрите 22 февраля на телеканале «Интер» в программе «Большой бокс» (начало — в 21:25).

Отметим, что в андеркарте главного боя еще один украинец Дмитрий Митрофанов будет боксировать против Улугбека Собирова из Узбекистана.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Денис Беринчик успешно защитил свой титул в бою с мексиканцем Патрисио Лопесом Морено.

Фото 1plus1.ua, K2 Promotions Ukraine

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