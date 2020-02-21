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Умерла мать звезды «Моей прекрасной няни»
Умерла Ольга Полищук — мать знаменитой российской актрисы Любови Полищук. Она пережила свою легендарную дочь на 13 лет.
Об этом сообщил в соцсетях внук покойной — актер Алексей Макаров.
«Ольга Пантелеевна Полищук. 8 октября 1928 — 21 февраля 2020. Светлая память», — написал он.
Подписчики Алексея соболезнуют ему. Ольга Полищук жила в Омске, несмотря на знаменитую родню. Она вырастила Алексея, он в детстве называл ее мамой. Актер отмечал, что его бабушка очень радовалась рождению правнучки Варвары.
Напомним, что Любовь Полищук умерла в 2006 году после долгой борьбы с раком позвоночника.
Также напомним, что коллега Полищук, с которой она снималась в сериале «Моя прекрасная няня», Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга.
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