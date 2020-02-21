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Захотел покататься: в Одессе 12-летний мальчик угнал Nissan и уснул в нем (фото)
В ночь на 21 февраля в Малиновском районе Одессы 12-летний мальчуган завел Nissan, припаркованный возле одного из домов по улице Святослава Рихтера, и поехал кататься. Оказалось, 29-летний владелец иномарки оставил ключи в машине и забыл ее закрыть. Во всяком случае именно так он пояснил полицейским, которые занимались поисками угнанного авто.
Его обнаружили в пяти кварталах от места преступления. Покатавшись, мальчик припарковал легковушку за гаражами и уснул прямо в ее салоне.
Как рассказали в полиции, этот парнишка уже не впервые попадает в поле зрения правоохранителей. Более того, он фигурант нескольких уголовных производств по фактам совершенных в городе краж. А теперь стал еще и фигурантом дела об угоне автомобиля.
Сведения по факту незаконного завладения транспортным средством уже внесены в Единый реестр досудебных расследований (ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины). Поскольку подросток не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, речь идет о принудительных мерах воспитательного характера.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о случае в Луцке: от полицейских пытался скрыться на авто 13-летний парень, решивший покатать своего друга.
А в Черновицкой области в ДТП погиб восьмилетний мальчик, который, гоняя по улочкам села на квадроцикле, выехал на широкую дорогу и оказался под колесами проезжавшего мимо легкового автомобиля.
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