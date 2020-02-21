Спорт

Биатлон в Антхольце: онлайн-видеотрансляция женской и мужской эстафет на чемпионате мира

В субботу, 22 февраля, в предпоследний день чемпионата мира по биатлону в итальянском Антхольце состоятся классические эстафетные гонки.

Честь нашей женской команды на дистанции 4×6 км доверено отстаивать Анастасии Меркушиной, Юлии Джиме, Вите Семеренко и Елене Пидгрушной, которая в спринтерской гонке финишировала в шаге от пьедестала.

«Мы посмотрели на состояние Вали и Виты Семеренко, они проделали определенную работу, и мы оценили их возможности — по самочувствию, по работоспособности. Сама Валя сказала, что пока она не в том состоянии, чтобы выступать на таком уровне. Настя же Меркушина наоборот заверила, что будет работать на максимуме», — цитирует старшего тренера женской сборной Украины Валерия Лесникова biathlon.com.ua.

Мужскую сборную Украины в эстафете 4×7,5 км представит наш капитан Дмитрий Пидручный (на фото), завершивший в Антхольце спринт в топ-10, которому составят компанию Артем Прима, Руслан Ткаленко и Сергей Семенов.

Прямую видеотрансляцию женской (в 12:45) и мужской (в 15:45) эстафетных гонок смотрите на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Также в прямом эфире гонки покажут «UA:Перший», «Евроспорт 1», «Беларусь 5» и «Матч».

Добавим, что мировое первенство финиширует в воскресенье, 23 февраля, двумя гонками с массовым стартом (женская — в 13:30, мужская — в 16:45).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Украина завершила одиночную смешанную эстафету на ЧМ на 10-м месте.

Фото biathlon.com.ua

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