Украина

В ООН резко отреагировали на ситуацию в Новых Санжарах

Представители ООН в Украине жестко осудили случившееся 20 февраля в поселке Новые Санжары, где жители устроили беспорядки из-за приезда эвакуированных украинцев из Китая. В санаторий «Новые Санжары» привезли 71 человека — наших соотечествеников и иностранцев, пожелавших уехать из Китая из-за угрозы коронавируса.

Представительство ООН требует обеспечить безопасность эвакуированных и не допускать их стигматизации.

«Нападение на эвакуированных украинских граждан не должно иметь места в сегодняшней Украине. Эти мужчины и женщины уже прошли через травматический период затяжной изоляции и заслуживают уважения и безопасного возвращения в Украину», — говорится в заявлении миссии международной организации.

В ООН настаивают, что страх и недоверие — плохие помощники в борьбе с заболеваниями. «Сейчас время для фактов, а не страха, время рациональности, а не слухов. Это время солидарности, а не стигмы», — напоминают в ООН.

Напомним, эксперт Democracy House Анатолий Октисюк в интервью «ФАКТАМ» высказал мнение, что беспорядки в Новых Санжарах — это оценка обществом жизнеспособности и эффективности государственных институтов. Эксперт Игар Тышкевич охарактеризовал случившееся в поселке как безумство.

Фото npu.gov.ua

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