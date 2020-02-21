- 18:06 Современная, мощная, быстрая: «200 скорых для Украины», меняющих качество оказания экстренной помощи
- 17:50 Даша Астафьева засветила голую пятую точку: сексуальное фото
- 17:37 Лежала на земле избитая и без одежды: в Днепре нашли пропавшую несколько дней назад школьницу
- 17:34 В ООН резко отреагировали на ситуацию в Новых Санжарах
- 17:07 «Простите нас за вчера»: Дмитрий Комаров эмоционально высказался по поводу позорного приема эвакуированных из Китая украинцев
- 17:07 Штрафы за кнопкодавство не помогли: в Раде снова поймали депутата-нарушителя
- 16:57 В Киеве разыскивают мужчину, жестоко избившего прохожих на улице
- 16:39 Родители отказались обращаться к врачам: на Харьковщине умер трехлетний ребенок
- 16:33 Биатлон в Антхольце: онлайн-видеотрансляция женской и мужской эстафет на чемпионате мира
- 16:28 Изнасиловал 13-летнюю девочку: суд в Николаеве вынес суровый приговор педофилу
- 16:27 Певица Валерия собралась в Госдуму
- 16:19 У берегов Нигерии пираты захватили украинского моряка
В ООН резко отреагировали на ситуацию в Новых Санжарах
Представители ООН в Украине жестко осудили случившееся 20 февраля в поселке Новые Санжары, где жители устроили беспорядки из-за приезда эвакуированных украинцев из Китая. В санаторий «Новые Санжары» привезли 71 человека — наших соотечествеников и иностранцев, пожелавших уехать из Китая из-за угрозы коронавируса.
Представительство ООН требует обеспечить безопасность эвакуированных и не допускать их стигматизации.
«Нападение на эвакуированных украинских граждан не должно иметь места в сегодняшней Украине. Эти мужчины и женщины уже прошли через травматический период затяжной изоляции и заслуживают уважения и безопасного возвращения в Украину», — говорится в заявлении миссии международной организации.
В ООН настаивают, что страх и недоверие — плохие помощники в борьбе с заболеваниями. «Сейчас время для фактов, а не страха, время рациональности, а не слухов. Это время солидарности, а не стигмы», — напоминают в ООН.
Напомним, эксперт Democracy House Анатолий Октисюк в интервью «ФАКТАМ» высказал мнение, что беспорядки в Новых Санжарах — это оценка обществом жизнеспособности и эффективности государственных институтов. Эксперт Игар Тышкевич охарактеризовал случившееся в поселке как безумство.
Фото npu.gov.ua
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лежала на земле избитая и без одежды: в Днепре нашли пропавшую несколько дней назад школьницу (фото)
«Простите нас за вчера»: Дмитрий Комаров эмоционально высказался по поводу позорного приема эвакуированных из Китая украинцев
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...